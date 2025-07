Rheinmetall steigt nach Milliarden-Order aus Schweden & zieht Renk mit sich

Schweden investiert massiv in seine Verteidigung und hat neue Rüstungsaufträge im Gesamtwert von über fünf Milliarden Kronen (rund 526 Millionen US-Dollar) vergeben. Wie das Verteidigungsministerium in Stockholm am Dienstag mitteilte, gehen die Großaufträge an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall sowie an das norwegische Unternehmen Nammo.

Verteidigungsminister Pål Jonson erklärte: "Mit dieser Bestellung stärken wir die Verteidigungsfähigkeit Schwedens. Es ist eine wichtige Investition in die Sicherheit Schwedens und der NATO." Der Großteil des Auftragsvolumens – mehr als vier Milliarden Kronen – entfällt auf Rheinmetall Denel Munition, eine Tochtergesellschaft des deutschen Konzerns. Geliefert werden Artilleriegranaten und Treibladungen für das schwedische Archer-System. Der Nammo-Vertrag im Wert von rund einer Milliarde Kronen umfasst 155-mm-Granaten mit verlängerter Reichweite und hoher Sprengkraft (HE-ER).