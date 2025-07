Mack & Weise Marktkommentar: Juli 2025

Während die Goldnachfrage seitens westlicher privater oder auch institutioneller Investoren unverändert verhalten geblieben ist, haben die weiteren Käufe der (BRICS-)Notenbanken Gold inzwischen sogar zur zweitwichtigsten Währungsreserve aufsteigen lassen. Aus unserer Sicht ist das Kurspotenzial von Gold aufgrund der ungelösten geopolitischen Konflikte, der inflationären staatlichen Schuldenpolitik und der laufenden De-Dollarisierung weiterhin enorm. So konnte US-Präsident Trump den Russland-Ukraine/NATO-Krieg nicht wie angekündigt beilegen, sondern hat sich vielmehr sogar in den Angriffskrieg Israels gegen das BRICS-Mitglied und Chinas wichtigem Öllieferanten Iran hineinziehen lassen.

War der US-Dollar in Krisenzeiten früher stets als „sicherer Hafen“ gesucht, so wirft die auffällige US-Dollarschwäche während der Kriegshandlungen in Nahost ein Schlaglicht auf die abnehmende währungspolitische Vormachtstellung der USA. Wenn man sich dann fragt, warum die USA trotz der unverändert dominierenden Rolle des US-Dollars im Finanzsystem auch noch die höchsten Zinsen im Industrienationenvergleich zahlen müssen, und warum die US-Notenbank trotz schwächelnder Wirtschaft, steigender Kreditausfälle und offiziell rückläufiger Teuerungsraten vor einer Zinssenkung zurückschreckt, muss man wohl einen zunehmenden Vertrauensverlust der Investoren in die US-Schulden-Supermacht diagnostizieren, die ja auch entgegen aller gegenteiligen Ankündigungen von Trump auf das drittgrößte Defizit aller Zeiten zusteuert.

Da sowohl Silber als auch die Goldminenaktien im Vergleich zu Gold noch weit unter ihren historischen Höchstständen notieren, erwarten wir, dass diese angesichts der niedrigen Bewertungen schon bald wieder an ihre historisch typische Outperformance gegenüber Gold anknüpfen können. Der Preisanstieg von Platin allein in den letzten zwei Monaten von in der Spitze 45 % zeigt, wie schnell es dann gehen kann, wenn auch nur etwas Kapital in diese marktengen Sektoren fließt.

Fundamentals

“Off the Charts”

www.mack-weise.de

Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Hamburg, 01. Juli 2025