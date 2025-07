Bilfinger-Aktien auf Rekordkurs: Infrastruktur-Wumms treibt die Rallye an

Die Aktien des Baukonzerns Bilfinger haben am Dienstag ein langjähriges Rekordhoch erreicht und die Börse in Aufregung versetzt. Bis zum Mittag erreichten die Papiere des Industriedienstleisters mit 93,45 Euro sogar den höchsten Stand seit 2014. Bilfinger verzeichnet nun bereits den achten starken Monat in Folge und hat seinen Kurs seit November 2024 mehr als verdoppelt. In den vergangenen Tagen setzte die Aktie der Rallye die Krone auf. Seit Anfang Juli hat die Aktie 17 Prozent gewonnen und ist auf ein neues Allzeithoch geklettert.

Ursprünglich ein Baukonzern, hat sich Bilfinger im Laufe der Zeit zu einem internationalen Engineering- und Serviceunternehmen entwickelt. Bis zum Jahr 2012 firmierte der Konzern unter dem Namen Bilfinger-Berger.