Klimawahnsinn der Banken: 2024 wieder mehr Kohle für Kohle!

Bei der UN-Klimakonferenz COP26 im Jahr 2021 in Glasgow hatte sich die Weltgemeinschaft eigentlich darauf verständigt, die Kohleverstromung zu reduzieren, und auch große Banken hatten angekündigt, ihre Portfolios zu dekarbonisieren. Doch laut Katrin Ganswindt, Finanzexpertin bei Urgewald, scheint es, als hätte "Glasgow nie stattgefunden." So stieg die Finanzierung des Kohlesektors im Jahr 2024 sogar wieder auf 130,4 Milliarden US-Dollar an, nachdem sie im Jahr 2023 noch gesunken war (122,6 Milliarden US-Dollar).

Trotz globaler Bemühungen um Klimaschutz und der Verpflichtung von fast 200 Staaten, den Kohleausstieg zu forcieren, haben Banken weiterhin erhebliche Mittel in die Kohleindustrie investiert. Laut einer Analyse der deutschen NGO Urgewald, über die Bloomberg berichtet, flossen zwischen 2022 und 2024 weltweit mehr als 385 Milliarden US-Dollar in den Kohlesektor.

Vor allem chinesische Banken trugen zu Kohle-Finanzierung bei. Rund 250 Milliarden US-Dollar flossen zwischen 2022 und 2024 aus China in die Kohlebranche. US-Banken folgen mit etwas mehr als 51 Milliarden US-Dollar, angeführt von der Bank of America, JPMorgan und Citigroup. In Europa waren Barclays und die Deutsche Bank die größten Geldgeber.

Auch wenn das Wachstum neuer Kohlekraftwerke sinkt, bleibt die bestehende Kohlenutzung ein Problem. Kohle ist die schmutzigste und CO2-Intensivste Energiequelle der Welt und deckt nach Angaben der Internationalen Energieagentur über ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung.

Besonders auffällig ist das wachsende Engagement der Jefferies Financial Group, deren Kohleportfolio zwischen 2022 und 2024 um fast 400 Prozent wuchs. In Reaktion auf zunehmenden Druck von Investoren und Umweltschützern haben einige Banken, wie die Deutsche Bank, ihre Beteiligung an Kohlesektoren reduziert, während viele andere ihre Regeln über die Jahre gelockert haben. So ersetzte die Bank of America beispielsweise 2023 ein früheres Verbot zur Finanzierung neuer Kohleminen durch die Forderung nach verstärkten Kontrollen im Vorfeld solcher Vorhaben.

Im Hinblick auf die Klimaziele bleibt die Finanzierung von Kohle ein großes Problem. Lediglich 24 der 99 größten Banken weltweit haben einen Plan, ihre Finanzierung von Kohleprojekten bis 2040 vollständig einzustellen. Dies ist jedoch zu wenig und zu spät, um die Klimaziele zu erreichen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion