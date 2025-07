Dekarbonisierung des deutschen Wohnungsbaus schafft Jobs und erfordert Investitionen in Höhe von 1,4 Billionen Euro

Hamburg (ots) -



- Investitionen nötig: Bis 2050 müsste Deutschland für die Dekarbonisierung rund

1,4 Billionen Euro in den privaten Wohnungsbau investieren

- Immobilienpreise dürften steigen - aber die Wirtschaftsleistung langfristig

profitieren

- Die Immobilienbranche könnte bis 2050 ihre Wertschöpfung um 1 Billion Euro

steigern

- Jobmotor Dekarbonisierung: rund 107.000 neue Jobs könnten in Deutschland

entstehen

- Staatliche Anreize notwendig, da die Energieeinsparungen die

Investitionskosten nicht decken



Wohnraum ist knapp, bauen wird immer teurer - auch wegen Umweltauflagen. Aber es

geht nicht ohne klimaneutrale Häuser: Wohngebäude verursachen in Deutschland

rund 14 % aller CO2-Emissionen - indirekte Emissionen nicht einberechnet. Damit

ist der Immobiliensektor ein bedeutender, aber oft unterschätzter Verursacher

von Treibhausgasemissionen - und eine wichtige Stellschraube bei der Erreichung

von Klimaneutralität in Deutschland und Europa, so die jüngste gemeinsame Studie

von Allianz und Allianz Trade. Allerdings ist das keine leichte Aufgabe. Die

Umstellung auf klimaneutrale Immobilien erfordert nicht nur technologische

Veränderungen, sondern auch eine umfassende Anpassung der politischen und

finanziellen Rahmenbedingungen.







gebohrt werden muss", sagt Arne Holzhausen von Allianz Research "Bis 2050 sind

in den vier größten europäischen Volkswirtschaften[1] Investitionen in Höhe von

rund 3 Billionen Euro erforderlich. Rund die Hälfte davon entfallen mit 1,4

Billionen Euro allein auf den deutschen Wohnungssektor, um die notwendigen

Renovierungen und Energieeffizienzsteigerungen zu finanzieren. Aber nur so

lassen sich die Emissionen auf Netto-Null reduzieren. Je früher es angegangen

wird, desto besser."



Gegenüber einem "Weiter-So" Szenario dürfte dies auch zu höheren

Immobilienpreisen führen, allerdings sollte der Anstieg mit etwa 50 Basispunkten

in Deutschland moderat ausfallen; in Frankreich ist nur mit einem Anstieg von 10

Basispunkten zu rechnen.



Langfristig geht die Rechnung auf: Mehr Wirtschaft, mehr Wertschöpfung, mehr

Jobs



Die gute Nachricht: Auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland könnte

deutlich steigen:



"Der Umbau des Immobiliensektors kostet nicht nur Geld - sondern erwirtschaftet

auch welches", sagt Holzhausen. "Allein in Deutschland könnte die Wertschöpfung

in der Immobilienbranche 2050 um eine Billion Euro höher liegen - und rund

107.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Diese Transformation wirkt als Motor für Seite 1 von 3 Seite 2 ►





