EMX veräußert sein marokkanisches Portfolio und schließt eine Explorationsallianz mit Avesoro

Vancouver, British Columbia, 8. Juli 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) („EMX“) freut sich, den Abschluss einer Explorationsallianzvereinbarung (die „Vereinbarung“) in Marokko mit Avesoro Morocco LTD („Avesoro“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Avesoro Holdings LTD, einem privaten, auf Westafrika ausgerichteten Goldproduzenten mittlerer Größe, bekannt zu geben. Die Vereinbarung tritt am 19. März 2025 in Kraft, und die wichtigsten aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss sind nun erfüllt. Avesoro Holdings betreibt über seine Tochtergesellschaften Goldminen in Liberia und ist bestrebt, seine Aktivitäten in anderen Teilen der Region auszuweiten. Somit bringt Avesoro ein hohes Maß an Betriebs- und Explorationserfahrung in Westafrika in die Allianz ein. In Marokko werden EMX und Avesoro zusammenarbeiten, um ein Portfolio von Explorationsprojekten voranzutreiben, das EMX zusammengestellt hat, und um gemeinsam nach neuen Möglichkeiten zu suchen.

Avesoro wird die Aktivitäten der Allianz vollständig finanzieren, wozu auch die Weiterentwicklung bestimmter Projekte im marokkanischen Portfolio von EMX sowie neue Projekte gehören, die von der Allianz für den Erwerb identifiziert wurden. Gemäß der Vereinbarung wird Avesoro die Betreibergesellschaft von EMX in Marokko („EMX Corp. Marokko“, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von EMX) erwerben, in der derzeit die Explorationsprojekte von EMX und das marokkanische Explorationspersonal untergebracht sind. Die Projekte, die im Rahmen der Allianz vorangetrieben werden sollen, werden zunächst als Allianz-Explorationsprojekte („AEP“) bezeichnet. Diese werden aus einem jährlichen Budget finanziert, das von Avesoro und EMX vereinbart wird. Sobald ein Projekt ein angemessenes Fortschrittsstadium erreicht hat, kann es in ein ausgewiesenes Projekt (Designated Project, „DP“) umgewandelt werden und aus einem unabhängigen, von Avesoro bereitgestellten Finanzierungspool gefördert werden.

Die anfängliche Laufzeit der Allianz beträgt zwei Jahre, kann aber im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Nach Ablauf der Allianz fallen alle AEPs, die nicht zu DPs geworden sind, an EMX zurück.

Strategische Überlegungen. Der Verkauf der marokkanischen Geschäftseinheit von EMX ist das jüngste Beispiel für die effiziente Umsetzung unseres Geschäftsbereichs Royalty Generation. Die Explorationsallianz mit Avesoro wird EMXs Royalty-Beteiligung in einem großen Portfolio von Explorationsprojekten in einer sehr aussichtsreichen Region aufrechterhalten und gleichzeitig die laufenden Betriebskosten senken.

Übersicht über die kommerziellen Bedingungen. (alle Währungsangaben in USD)

Allianz-Phase:

- Avesoro hat eine Ausführungszahlung von 650.000 $ an EMX geleistet.

- Avesoro wird einen anfänglichen Kapitalpool von mindestens 1,5 Mio. $/Jahr bereitstellen, um die Allianzprojekte voranzutreiben und neue Akquisitionen in Marokko zu tätigen. Die anfängliche Laufzeit der Allianz wird zwei Jahre betragen.

- Avesoro hat sich bereit erklärt, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um die Projekte während der Laufzeit der Allianz aufrechtzuerhalten.

- Avesoro kann sich jederzeit dafür entscheiden, eines der Projekte als Designated Project (DP) einzustufen.

- Jedes Projekt, das bis zum Ende der Laufzeit der Allianz nicht in ein DP umgewandelt wurde, wird an EMX zurückgegeben.

DP-Phase:

- Avesoro wird eine 100%ige Beteiligung an jedem der DPs behalten, während EMX eine 2 %ige NSR-Royalty behält, die nicht gedeckelt ist und nicht zurückgekauft oder reduziert werden kann.

- Jedes DP wird in den ersten fünf Jahren eine Arbeitsverpflichtung von mindestens 2.500.000 $ haben; jedes DP wird aus einem unabhängigen Kapitalpool finanziert werden.

- Ab dem ersten Jahrestag der Nennung des ersten DP erhält EMX eine Royalty-Vorauszahlung von 50.000 $, die jährlich um 15 % ansteigt, bis die Royalty-Vorauszahlung 100.000 $ erreicht.

- EMX wird auch für jedes weitere Projekt, für das eine positive Machbarkeitsstudie vorgelegt wird, zusätzliche Royalty-Vorauszahlungen erhalten. Diese beginnen bei 50.000 $ und steigen um 15 % pro Jahr, bis das Projekt die Produktion erreicht oder die Royalty-Vorauszahlung 100.000 $ erreicht.

- EMX erhält außerdem Meilensteinzahlungen in Höhe von 500.000 $ für jedes Projekt, für das eine Machbarkeitsstudie vorgelegt wird, und 1.000.000 $ für jedes Projekt, das die Produktion erreicht.

Überblick über das marokkanische Portfolio von EMX. EMX ist seit 2021 in Marokko aktiv und hat Erkundungsprogramme durchgeführt, die zum Erwerb von 18 Explorationsprojekten in Marokko mit einer Fläche von 860 Quadratkilometern geführt haben (siehe Abbildung 1). Dazu gehört eine Kombination aus Gold-, Kupfer- und anderen Basismetallprojekten, die strategisch günstig in mehreren der wichtigsten Mineralgürtel Marokkos liegen: drei Projekte in der nur sehr spärlich erkundeten marokkanischen Sahararegion, 14 Projekte im gut ausgestatteten Antiatlas-Gürtel, in dem sich mehrere der bedeutendsten Mineralvorkommen Marokkos befinden, und ein Projekt im Gürtel des Hohen Atlas.

Marokko entwickelt sich zu einem attraktiven Land für die Mineralexploration und die Erschließung von Mineralressourcen, das von einem stabilen rechtlichen Rahmen, einer gut ausgebauten Infrastruktur und äußerst aussichtsreichen geologischen Gegebenheiten profitiert. Das Land beherbergt bedeutende Edel- und Basismetallminen, ist aber im Vergleich zu anderen Bergbauregionen noch nicht ausreichend erforscht.

Im Vorfeld der Unterzeichnung der Allianz haben EMX und Avesoro umfangreiche Folgeprogramme vereinbart, um die Projekte weiter voranzutreiben. Neun der bestehenden EMX-Projekte werden zu Beginn der Allianz-Aktivitäten als AEPs ausgewiesen.

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Über Avesoro. Avesoro Resources Inc. ist ein führender mittlerer Goldproduzent in Privatbesitz mit Schwerpunkt Westafrika. Avesoro setzt sich für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken ein und bemüht sich um eine vielfältige und integrative Belegschaft, die sich an strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards hält. Avesoro ist für sein außergewöhnliches technisches Know-how und seine umfassenden kommerziellen und finanziellen Fähigkeiten bekannt, die sich auf die Bereiche Exploration, Technik, Bau und Minenbetrieb erstrecken. Für weitere Informationen siehe www.avesoro.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die wahrgenommene Qualität von Konzessionsgebieten, Explorationsergebnisse und -budgets, Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, Arbeitsprogramme, Investitionskosten, Zeitpläne, strategische Pläne, Marktpreise für Edel- und Basismetalle oder andere Aussagen enthalten, die keine Tatsachen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie „schätzen“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „werden“, „glauben, „Potenzial“ und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren zählen unter anderem die Nichtverfügbarkeit von Finanzmitteln, das Nichterkennen wirtschaftlich rentabler Mineralreserven, Schwankungen bei der Marktbewertung von Rohstoffen, Schwierigkeiten beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Erschließung eines Mineralprojekts, höhere Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Erwartungen hinsichtlich der Projektfinanzierung durch Joint-Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Management’s Discussions and Analysis, „MD&A“) für das am 31. März 2025 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form („AIF“) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Abbildung 1: Lageplan der Explorationsprojekte von EMX in Marokko

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

