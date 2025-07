Nigerias Währung koppelt sich vom Ölpreis los – Dank einem Milliardär

In diesem Jahr sieht es aber ganz anders aus. Trotz eines Ölpreisrückgangs und der ganzen Handelsstreitigkeiten hat sich die Naira in den ersten Monaten des Jahres 2025 stabil gezeigt. Analysten von Institutionen wie der Deutschen Bank, Cardinal Stone und Afrinvest gehen im Schnitt davon aus, dass der Wechselkurs bis Ende des Jahres bei etwa 1.556 Naira je US-Dollar liegen wird. Nicht weit entfernt vom Niveau zu Beginn des Jahres.

Diese Stabilität ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die die wirtschaftliche Lage von Nigeria im Vergleich zu anderen Ländern aufwerten. Ayo Salami, Chef-Investment-Manager bei Emerging Markets Investment Management in London, führt die aktuelle Stabilisierung der Naira auf die hohe Nicht-Öl-Exportquote und die sinkende Importnachfrage zurück. Nigeria hat in den letzten Jahren verstärkt versucht, seine Wirtschaft von einer übermäßigen Abhängigkeit vom Öl zu befreien. Die höheren Exporte in anderen Bereichen, wie landwirtschaftlichen Produkten und Industrieerzeugnissen, sowie eine insgesamt geringere Nachfrage nach importierten Gütern, haben der Währung geholfen.

Zusätzlich zur stärkeren Diversifizierung der Exporte hat die nigerianische Währung auch von einem schwächeren US-Dollar profitieren können. Die US-Währung hat in diesem Jahr gegenüber einem Währungskorb der wichtigsten Devisen um mehr als 10 Prozent an Wert verloren. Auch die im Land eingeführten Wirtschaftsreformen und die verstärkten Dollarzuflüsse aus internationalen Investitionen haben ihre Wirkung gezeigt.

Vor allem die Ölraffinerie des nigerianischen Unternehmers Aliko Dangote, die eine tägliche Kapazität von 650.000 Barrel erreicht, hat das Land von einem Nettoimporteur zu einem Exporteur von raffinierten Ölprodukten gemacht. Dangote hat gegen den Widerstand einflussreicher Politiker in dem Land durchgesetzt, dass ein Teil des Rohöl, das in Nigeria gefördert wird, auch vor Ort raffiniert wird. Zuvor wurde Rohöl exportiert, um dann teurere Raffinerieprodukte wieder einzuführen. Ein Vermächtnis aus Kolonialzeiten. Diese Entwicklung hat die Nachfrage nach Devisen für Ölimporte reduziert und damit den Druck auf die Naira verringert.

An den Finanzmärkten zeigt sich das Bild ebenfalls positiv. Der lokale Anleihenmarkt in Nigeria ist auf einen Rekord gestiegen, der entsprechende Bloomberg-Index hat seit Jahresbeginn 19 Prozent zugelegt, was das Vertrauen in die Stabilität der Währung und die wirtschaftlichen Aussichten stärkt. Die nigerianischen Aktienmärkte sind gleichzeitig um 18 Prozent gestiegen.

Die Naira korreliert zunehmend mit globalen Risikobedingungen und nicht mehr nur mit dem Ölpreis, erklärt Samir Gadio, Leiter der Afrika-Strategie bei Standard Chartered. Ein verbessertes globales Risikoklima hat dazu beigetragen, dass Kapital in nigerianische Anlagen geflossen ist, selbst bei niedrigen Ölpreisen.

Doch trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die langfristige Perspektive für die Naira offen. Analysten warnen davor, dass die Währung weiterhin stark von der globalen Wirtschaftslage und den Ölpreistrends abhängt. Während das Land von den jüngsten Reformen und einer Diversifizierung der Wirtschaft profitiert hat, sind die fundamentalen Schwächen der nigerianischen Wirtschaft weiterhin präsent.

Während das Land Fortschritte bei der Stabilisierung seiner Währung gemacht hat, bleiben große Unsicherheiten bestehen, die in den kommenden Monaten auf die nigerianische Währung einwirken könnten. Die Naira könnte auch im Jahr 2025 weiterhin volatil bleiben, insbesondere wenn sich die globalen Wirtschaftsbedingungen ändern oder die Ölnachfrage wieder sinkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

