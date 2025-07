Wo das Wohnen besonders teuer ist

BERLIN (dpa-AFX) - Günstiges Wohnen auf dem Land, teure Metropolen: Am deutschen Immobilienmarkt herrscht ein riesiges Gefälle - doch gemessen an den regionalen Einkommen zählen auch mittelgroße Städte wie Lübeck, Rostock und Regensburg zu den kostspieligsten Wohnorten. Das zeigt der Wohnatlas von Postbank und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), in dem für die 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte die Miet- und Kaufkosten mit den regionalen Einkommen verglichen wurden.

Demnach mussten Käufer 2024 für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Bestand 18,3 Prozent des durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommens für die Kreditfinanzierung aufwenden. Während die Preise für Wohnungen etwas gefallen seien, spürten Mieter eine gestiegene Belastung, so die Postbank: Sie mussten laut der Angaben im Mittel 14,1 Prozent des Haushaltseinkommens für die Nettokaltmiete solch einer Wohnung aufwenden - nach 13,9 Prozent 2023.