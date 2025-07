Starke Performance ParTec Aktie legt zu - 08.07.2025

Am heutigen Handelstag konnte die ParTec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +32,69 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ParTec Aktie damit um -22,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -67,40 % verloren.

ParTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,53 % 1 Monat -36,46 % 3 Monate -33,07 % 1 Jahr -64,90 %

Informationen zur ParTec Aktie

Es gibt 8 Mio. ParTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 264,80 Mio. wert.

EQS-News: ParTec AG / Key word(s): Alliance ParTec AG and 3D Lézertechnika Zrt. sign a letter of intent for a modular hyperscale AI data center, a solar park, and energy storage as part of a European flagship project 08.07.2025 / 10:34 CET/CEST …

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Kooperation ParTec AG und 3D Lézertechnika Zrt. unterzeichnen Absichtserklärung für modulares Hyperscale-KI-Rechenzentrum, Solarpark und Energiespeicherim Rahmen eines europäischen Leuchtturmprojekts 08.07.2025 …

ParTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die ParTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ParTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.