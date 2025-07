Nordique engagiert ICP Securities Inc. zur Durchführung automatisierter Market-Making-Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2025 / IRW-Press / Nordique Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nordique“) (CSE: NORD, OTC Pink: NORDF, FWB: V0U) gibt bekannt, dass es ICP Securities Inc. („ICP“) damit beauftragt hat, gemäß den Bestimmungen und Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse und anderen geltenden Gesetzen automatisierte Market-Making-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich der Verwendung des firmeneigenen Algorithmus ICP Premium. ICP erhält dafür eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD plus anwendbare Steuern. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit Beginn am 7. Juli 2025 unterzeichnet, hat eine Laufzeit von vier (4) Monaten (die „Anfangslaufzeit“) und kann in gegenseitigem Einverständnis der Parteien verlängert werden. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit der Beauftragung. ICP und seine Kunden besitzen keine Anteile am Unternehmen, können aber in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.