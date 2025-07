Maxus Mining kündigt Ernennung von Morgan Verge zur technischen Beraterin an

8. Juli 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, die Ernennung von Morgan Verge zur technischen Beraterin des Unternehmens (die „Ernennung“) bekannt zu geben. Frau Verge verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Leitung von Explorationsprogrammen, der Entwicklung geologischer Datenbanken und der Unterstützung von Bergbauprojekten in ganz Kanada.

Frau Verge ist professionelle Geowissenschaftlerin und erbringt als President und CEO von Verge Geological Consulting Ltd. geologische Dienstleistungen für Kunden in ganz Kanada, unter anderem bei der Leitung von Mineralexplorationsprogrammen. Frau Verge hat Explorationsprogramme geplant und geleitet, komplexe geologische Datenbanken entwickelt und mehr als 1 Million $ an staatlichen Mitteln für die Exploration gesichert. Sie war in leitenden Positionen sowie im Datenbankmanagement bei Aureus Gold, Agnico Eagle und Lake Shore Gold tätig und fungiert aktuell als President der Nova Scotia Prospectors Association.

Morgan Verge, P.Geo., sagte dazu: „Ich freue mich sehr, meine Erfahrung und mein Wissen über kritische Metalle bei Maxus einzubringen. Das Team setzt sich engagiert dafür ein, hochwertige Explorationsprojekte auszubauen, und ich sehe der Erarbeitung von Explorationsstrategien entgegen, die Ergebnisse liefern und nachhaltigen Wert schaffen.“

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, äußerte sich folgendermaßen: „Wir freuen uns sehr, Frau Verge als technische Beraterin in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Frau Verge wird angesichts ihrer Erfahrung und ihrer Führungskompetenz entscheidend zur erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Projekte im Portfolio beitragen.“

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 7.244 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 3.700 Hektar auf vier Antimonprojekte, 3.120 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 422 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.