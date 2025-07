JA Mining bietet zuverlässiges Einkommen inmitten von XRP-Marktveränderungen

Anfang dieser Woche hat Ripple weitere 500 Millionen XRP in Umlauf gebracht – was Spekulationen und Bedenken unter Händlern anheizte. Der Preis von XRP ist leicht auf 2,22 $ gefallen, aber die On-Chain-Aktivität bleibt stark. Dennoch lenkt die Unvorhersehbarkeit solcher Ereignisse viele alltägliche Anleger von Handels-Apps weg und hin zu passiven Einkommensalternativen.

LONDON, 8. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Während der Kryptowährungsmarkt nach der neuesten XRP-Freigabe von Ripple Labs eine weitere volatile Schwankung erlebt, wenden sich Tausende von Privatanlegern an JA Mining, eine Cloud-basierte Krypto-Mining-Plattform, um stabile tägliche Einnahmen ohne die Turbulenzen einer ständigen Marktbeobachtung zu erzielen.

Eine der am schnellsten wachsenden Lösungen in diesem Bereich ist JA Mining, das es Benutzern ermöglicht, feste Renditen aus dem Cloud-Mining zu erzielen, ohne Hardware zu besitzen oder zu verwalten. Die Plattform unterstützt Top-Coins wie XRP, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Solana.

„Krypto-Märkte sind schnell, oft verwirrend und emotional anstrengend für Nicht-Profis", sagte Matthew Clare, Head of Strategy bei JA Mining. „Wir haben JA Mining entwickelt, um eine stressarme Option anzubieten, bei der Benutzer vom Netzwerk-Layer von Krypto verdienen können – nicht von der Preisachterbahn."

Im Gegensatz zum Coin-Handel oder spekulativen Wetten konzentriert sich JA Mining auf die Mining-Beteiligung. Benutzer melden sich einfach an, wählen einen bevorzugten Vertrag aus und beginnen, tägliche Gewinne zu erzielen, die durch echte Computerinfrastruktur in globalen, umweltfreundlichen Rechenzentren unterstützt werden.

Wesentliche Plattformfunktionen sind:

Multi-Coin-Unterstützung: Wählen Sie aus wichtigen Kryptowährungen wie XRP, BTC, ETH, DOGE und mehr.

Wählen Sie aus wichtigen Kryptowährungen wie XRP, BTC, ETH, DOGE und mehr. Festes Tageseinkommen: Die Einnahmen basieren auf der vertraglich vereinbarten Rechenleistung, nicht auf Marktpreisen.

Die Einnahmen basieren auf der vertraglich vereinbarten Rechenleistung, nicht auf Marktpreisen. Nachhaltiges Mining: Der Betrieb wird durch Wind- und Solarenergiequellen2025 angetrieben.

Der Betrieb wird durch Wind- und Solarenergiequellen2025 angetrieben. Empfehlungsprämien: Laden Sie Freunde ein und verdienen Sie bis zu 7 % an deren Aktivität.

Laden Sie Freunde ein und verdienen Sie bis zu 7 % an deren Aktivität. Anmeldebonus: Neue Benutzer erhalten ein Guthaben von 100 $ zum Testen der Plattform.

Da immer mehr Anleger zuverlässige Wege suchen, um sich mit Krypto zu beschäftigen, ohne Charts oder technische Fähigkeiten zu benötigen, gewinnen Plattformen wie JA Mining an Dynamik.

„Es geht nicht darum, Höchststände zu jagen", fügte Clare hinzu. „Es geht darum, etwas Vorhersehbares aufzubauen. Auch in einem Sturm hat ein fester Boden seinen Wert."

Um die neuesten Vertragsoptionen anzuzeigen oder sich zu registrieren, besuchen Sie www.jamining.com.

Medienkontakt:

Name: Anna W. Hitchens

Position: Manager

Telefon: +44 7751696528

E-Mail: info@jamining.com

Unternehmen: JA Financial Services Limited

Adresse: 11 The Elms, Leek Wootton, Warwick, England, CV35 7RR, London, UK

