Kompakter Elektro-SUV mit viel Platz und innovativen Technologien (FOTO)

- Bei der Entwicklung des neuen Stromers wurden die Ansprüche und Vorlieben

europäischer Kunden, vor allem junger Familien, besonders berücksichtigt

- Neuestes Kia-Infotainmentsystem mit Over-the-Air-Updates, KI-gestützte

Spracherkennung, digitaler Autoschlüssel und breite Palette modernster

Assistenzsysteme

- Lounge-ähnliches Interieur mit hohem Sitzkomfort, Gepäckraum mit bis zu zwei

Meter langer, völlig ebener Ladefläche



Die hier gemachten Angaben zur Ausstattung des Kia EV5 sind vorläufig und

beziehen sich auf den europäischen Markt. Die endgültigen Spezifikationen für

den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf

http://press.kia.com/de/ . Energieverbrauchsangaben: Der Kia EV5 steht noch

nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Energieverbrauchsermittlung der

deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.





Mit dem EV5 bringt Kia einen innovativen Stromer in das Kompakt-SUV-Segment, diegrößte und am schnellsten wachsende Fahrzeugklasse in Europa. Nun hat die MarkeDetails zu Ausstattung und Technik des neuen Modells bekanntgegeben, dessenEinführung in Deutschland zum Jahreswechsel 2025/26 geplant ist. Basierend aufder reinen Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) kombiniertder EV5 ein mutiges, markantes SUV-Styling mit praktischer Funktionalität undmodernsten Technologien. Das robuste und zugleich kultivierte Design, diegeräumige und flexible Kabine sowie die hochentwickelten elektrischen Funktionenzeigen deutlich, dass bei der Konzeption des Modells die Erwartungen undLebensstile europäischer Kunden, insbesondere junger Familien, berücksichtigtwurden.Im "Plan S", der globalen Elektrifizierungs-Roadmap von Kia, spielt der EV5 einewichtige Rolle: Er soll die führende Position des Unternehmens im Bereich dernachhaltigen Mobilität in Europa stärken. "Der EV5 ist ein Eckpfeiler dereuropäischen Wachstumsstrategie von Kia", sagt Sjoerd Knipping, Chief OperatingOfficer von Kia Europe. "Wir bringen damit ein Modell in daswettbewerbsintensivste Elektrofahrzeugsegment in Europa, das unser ikonisches'Opposites United'-Design, praktische Qualitäten und in der Elektromobilitätverankerte Innovationen miteinander verbindet. Damit bekräftigen wir unserEngagement für eine nachhaltige Mobilität, die auf die Lebens-, Arbeits- undFahrweise der Europäer zugeschnitten ist."Charakteristisches Design, komfortables Interieur, XXL-GepäckraumZu den charakteristischen Merkmalen des nach der Kia-Designphilosophie"Opposites United" (Vereinte Gegensätze) gestalteten Kompakt-SUVs gehören seinekraftvolle, "kantige" Silhouette, eine markante D-Säule sowie an Front und Heck