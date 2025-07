Anleger halten sich zurück

DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 285,00

HAFNIA LTD DL -,01 16,33

TORM PLC A DL-,01 25,71

EVOLUTION AB UNSP.ADR/1 31,86

JOHNSON + JOHNSON DL 1 28,94

3M CO. DL-,01 23,52

ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 156,36

CHINA HONGQIAO GROUP LTD 61,61

UNILEVER PLC LS-,031111 33,49

RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 106,49

PFIZER INC. DL-,05 110,14

KONTRON AG O.N 37,17

FLOWERS FOODS INC. DL-,01 18,21

SHELL PLC EO-07 22,68

MURAPOL S.A. ZY 40 66,41

GILEAD SCIENCES DL-,001 28,58





Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.

Baidu Inc. Registered Shares o.N.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1

China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.

Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003

ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001

Genmab

Hafnia Ltd. Registered Shares DL -,01

Incyte Corp. Registered Shares DL -,001

Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.

Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40

PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001

Pegasystems Inc. Registered Shares DL -,01

SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001

Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002

TORM PLC Registered Shares A DL -,01



Hallo allerseits,anbei das Dividendenupdate für den Juni. Leider hat sich mein Depot nicht so gut entwickelt. Gerade die letzten Tage waren schwächer.In Summe - mit Dividende - stehe ich nur noch beiim Plus, abzüglich Dividende nun im Minus. Damit bin ich natürlich nicht zufrieden.Die gesamte Food + Konsum & Pharma Branche hat mich nach unten gezogen,Defensiv ist out....Bild: 4881_20250701234153_Screenshot 2025-07-01 233219Auf der anderen Seite gab es auf der Dividendenseite erfreuliche Meldungen.In Summe liege ich + 10% über Vorjahr:JAN 235,11FEB 563,37MRZ 348,13APR 841,39MAI 1765,14JUN 1052,50----------------4.805 EURDer Juni war richtig gut.Anbei die Zahler:Anbei noch einenin das Venture Depot:Ich trete auch dort auf der Stelle.Wie gesagt, das Ergebnis ist enttäuschend. Weitere Überarbeitungen stehen an.Allen weiterhin viel Erfolg.Viele Grüßecodiman