Zoff um Neubau, Mieten und Förderung - das steckt im Koalitionspapier (FOTO)

Wien (ots) - Neubauoffensive, vereinfachte KfW-Förderung, Reform des

Gebäudeenergiegesetzes - was die Ampel-Koalition jetzt plant, könnte die Bau-

und Immobilienbranche kräftig durchschütteln. Positiv: Ein bundesweiter

Mietendeckel ist vom Tisch, energetische Auflagen sollen entschärft werden. Doch

bei genauerem Hinsehen bleiben viele Probleme ungelöst.



Wohnraum bleibt weiterhin knapp. Starke Zuwanderung trifft auf stockenden

Neubau, die Mieten steigen weiter. Je mehr die Politik sinnlos reguliert, desto

mehr wird Wohnen zum Luxusgut. Hier erfahren Sie, was die neuen Maßnahmen für

Bauherren, Mieter und Investoren bedeuten und warum trotz guter Ansätze die

Wohnungsnot nicht gelöst wird.





Positive Entwicklungen für den ImmobilienmarktDas Koalitionspapier sieht einige Pläne für den Immobilienmarkt vor, die fürInvestoren positiv sind. Dazu gehört eine Reform, womöglich sogar dieAbschaffung des Gebäudeenergiegesetzes, das immer wieder für Verunsicherunggesorgt hat. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass der Effizienzhaus-55-Standardwieder förderfähig werden könnte. Eine entsprechende frühere Förderung sah eineKostenübernahme von 15 Prozent der Baukosten vor, was eine enorme Erleichterungbeim Hausbau darstellte.Hinzu kommen einige Aspekte, die allein deshalb positiv sind, weil sie nichtverändert wurden. Dazu gehört der Verzicht auf eine flächendeckendeMietendeckelung und das Festhalten an einem steuerfreien Immobilienverkauf zehnJahre nach deren Erwerb. Auch die Grundsteuer soll weiterhin vom Mieter getragenwerden.Steuerliche Anreize für InvestorenNeben den positiven Aspekten gibt das Koalitionspapier Ausblick auf einigesteuerliche Anreize für Anleger. So sind Entlastungen für diejenigen Vermietergeplant, die Wohnraum günstig zur Verfügung stellen. Zudem soll die Bildung vonWohneigentum zur Selbstnutzung gefördert werden.Die Körperschaftsteuer wird voraussichtlich von 15,83 auf 13,83 Prozent gesenkt.Davon profitieren insbesondere vermögensverwaltende Immobiliengesellschaften undHandelsgesellschaften.Besorgniserregende Aussichten für den ImmobilienmarktDoch nicht jeder Aspekt des Koalitionspapiers ist für Investoren ein Grund zurFreude; stattdessen gibt es auch einige besorgniserregende Pläne. So sollenAufteilungsverbote und -limitierungen fortgeführt werden. Dabei handelt es sichum politisch motivierte Vorschriften zum Immobilienverkauf; beispielsweisedürfen in Berlin Wohneinheiten ausschließlich an Mieter verkauft werden. Diesführt dazu, dass Mehrfamilienhäuser in solchen Regionen mit einem Abschlagversehen werden, wohingegen Eigentumswohnungen hoch im Kurs stehen.