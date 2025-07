Salzgitter - Aktie geht steil - 08.07.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Salzgitter investiert war, konnte einen Gewinn von +1,27 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +8,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +40,73 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,67 % 1 Monat +9,73 % 3 Monate +1,27 % 1 Jahr +18,06 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat am Dienstag sein deutliches Vortagsplus nicht nachhaltig ausbauen können. Dass US-Präsident Donald Trump die Frist zur Einführung von Zöllen gegen etliche Länder und die Europäische Union verlängerte, gab den Aktienkursen keine Impulse. …

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Key word(s): Miscellaneous Salzgitter Group receives material approval for SECURE 500 protection steel 08.07.2025 / 11:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges Salzgitter-Konzern erhält Werkstoffzulassung für Sicherheitsstahl SECURE 500 08.07.2025 / 11:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.