CanCambria Energy Corp. gibt Privatplatzierung von Einheiten zur Beschaffung von Finanzmitteln in Höhe von bis zu 2.500.000 $ bekannt

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem Warrant für den Kauf einer Aktie (jeweils ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie. Eine Ausübung ist innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach dem Abschluss der Platzierung möglich. Die Einheiten, Aktien, Warrants sowie jene Aktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Das Unternehmen kann registrierten Personen ein Vermittlungshonorar (Finder's Fee) bezahlen, das sich aus 6 % des Bruttoerlöses der Platzierung in bar und einer Anzahl nicht übertragbarer Finder's Warrants, die 6 % der Anzahl der Einheiten entspricht (die „Finder's Warrants“), zusammensetzt. Jeder Finder’s Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (die „Finder's-Warrant-Aktien“) zum Preis von 0,75 $ pro Finder's-Warrant-Aktie. Abgesehen davon, dass die Finder's Warrants nicht übertragbar sind, gelten für jeden Finder's Warrant ansonsten die gleichen Bedingungen wie für die Warrants. Die Einheiten, Aktien, Warrants, Warrant-Aktien, Finder’s Warrants und Finder’s-Warrant-Aktien werden hier zusammen als „Wertpapiere“ bezeichnet.

Die Ausgabe der Einheiten erfolgt gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von der Prospektpflicht im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze und Instrumente, einschließlich der Vorschrift „National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions“.

Es ist zu erwarten, dass sich bestimmte Insider des Unternehmens (gemäß Definition in den Statuten der TSX Venture Exchange, die „Börse“) an der Platzierung beteiligen. Die Teilnahme solcher Insider an der Platzierung gilt im Sinne der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“) als „Transaktion mit einer verbundenen Partei“. Das Unternehmen hat die Absicht, die Ausnahmegenehmigungen von den Erfordernissen der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, wie in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(a) der Vorschrift MI 61-101 festgelegt, in Anspruch zu nehmen, nachdem die Teilnahme der Insider an der Platzierung 25 % des fairen Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird.