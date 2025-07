Daimler Truck kappt Tausende Stellen und hebt Ziele für 2030

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in den kommenden fünf Jahren auch dank Stellenstreichungen die Profitabilität etwas stärker steigen als bisher. So peilt Chefin Karin Radström bis 2030 eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - von über 12 Prozent an, wie der Dax -Konzern am Dienstag anlässlich einer Kapitalmarktveranstaltung in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Bisher hatten die Schwaben das nur für den Fall günstiger Bedingungen erwartet. Die Aktie fiel allerdings zunächst deutlich ins Minus, bevor sie sich wieder erholte.

Zuletzt trat das Papier auf der Stelle bei 40,73 Euro. Nach dem Zollschock in den USA war der Kurs Anfang April zwischenzeitlich auf unter 31 Euro abgerutscht, hat sich seitdem aber wieder schwungvoll erholt. Bereits am Vorabend hatte Daimler Truck ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro über zwei Jahre angekündigt. Auch Rivalen wie die VW -Nutzfahrzeug-Holding Traton und Volvo wurden an der Börse in Mitleidenschaft gezogen.