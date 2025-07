AKTIE IM FOKUS Kapitalmarkttag setzt Daimler Truck nur kurzzeitig unter Druck Letztlich verhalten haben Anleger am Dienstag an der Börse die Nachrichten vom Kapitalmarkttag von Daimler Truck aufgenommen. Nach starken Schwankungen lagen die Aktien am Nachmittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 40,86 Euro. Zu Beginn der …