Valour meldet 771 Millionen US-Dollar (1,04 Milliarden CAD) an verwaltetem Vermögen und monatliche Nettozuflüsse von 4,5 Millionen US-Dollar (6,2 Millionen CAD) im Juni 2025, neben anderen wichtigen Entwicklungen

Verwaltetes Vermögen und fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Valour meldete zum 30. Juni 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) von in Höhe von 771 Millionen US-Dollar (1,04 Milliarden CAD) , was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettomittelzuflüsse im Mai waren mit 4,5 Millionen UD-Dollar (6,2 Millionen CAD) weiterhin stark und brachten die Mittelzuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf 75,9 Millionen US-Dollar (105,5 Millionen CAD) — was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht.

Valour meldete zum 30. Juni 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) von , was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettomittelzuflüsse im Mai waren mit weiterhin stark und brachten die Mittelzuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf — was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht. Starke Finanzlage und Treasury-Strategie: Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Bargeld, USDT und Treasury in Höhe von 62,4 Millionen US-Dollar (85 Millionen CAD) , davon 14 Millionen US-Dollar (19 Millionen CAD) in Bargeld und USDT, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und 48,4 Millionen US-Dollar (66 Millionen CAD) in seinem Treasury für digitale Vermögenswerte, was einem Rückgang von 8,7 % gegenüber dem Vormonat zum 30. Juni 2025 entspricht.

Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Bargeld, USDT und Treasury in Höhe von , davon in Bargeld und USDT, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und in seinem Treasury für digitale Vermögenswerte, was einem Rückgang von 8,7 % gegenüber dem Vormonat zum 30. Juni 2025 entspricht. Umsatzprognose 2025: Die Umsatzprognose von DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2025 bleibt bei 201,07 Millionen US-Dollar (285,6 Millionen CAD).

TORONTO, 8. Juli 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ETPs"), zum 30. Juni 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, „AUM") in Höhe von 771 Millionen US-Dollar (1,04 Milliarden CAD) ausweist, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der in erster Linie auf die niedrigeren Preise für digitale Vermögenswerte zurückzuführen ist. Trotz der Marktbedingungen erzielte Valour weiterhin Nettomittelzuflüsse und verzeichnete im Berichtsmonat 4,5 Millionen US-Dollar (6,2 Millionen CAD).