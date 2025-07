Didomi und Sourcepoint vereinen ihre Kräfte, um Technologien für den Datenschutz von morgen zu entwickeln

Paris und New York (ots/PRNewswire) - Didomi, ein führender globaler

Data-Privacy-Solutions-Anbieter, freut sich, den Zusammenschluss mit Sourcepoint

bekannt zu geben, einem Unternehmen für Privacy-Technologie mit starker

Marktposition im Verlagsbereich und über 200 globalen Großkunden. Durch den Deal

werden zwei etablierte Pioniere im Bereich der Datenschutztechnologie

zusammengeführt. Vereint werden globale Talente, sich ergänzende Lösungen und

fundiertes Fachwissen in den Bereichen Datenschutz und Anwendungslösungen für

das Consent-Management. Unterstützt wird die Transaktion von Marlin Equity

Partners, die Anfang dieses Jahres eine Mehrheitsbeteiligung an Didomi erworben

hat.



Mit der erweiterten globalen Präsenz des Unternehmens streben Didomi und

Sourcepoint an, die Vorreiterrolle für datenschutzkonforme Datenerfassung,

Datennutzung und Attribution auf allen digitalen Plattformen und Kanälen zu

übernehmen. Das fusionierte Unternehmen kombiniert serverseitige Innovationen

mit modernen Consent-Management-Tools. So können Publisher und Werbetreibende

intelligentere Datenstrategien entwickeln. Sie wollen auch die tiefgreifenden

Veränderungen bewältigen, die KI mit sich bringt, wie Unternehmen mit Nutzern

interagieren und wie Daten erstellt, gesammelt und verarbeitet werden.





"Die Marketing- und Werbelandschaft unterliegt einem stetigen Wandel. Im

Mittelpunkt stehen dabei der Datenschutz sowie die immer wichtiger werdende

Rolle der KI", erklärt Romain Gauthier, CEO und Gründer von Didomi . "Didomi und

Sourcepoint verfolgen das gleiche Ziel, nämlich die Entwicklung einer

hochmodernen Datenschutzinfrastruktur, die Unternehmen dabei unterstützt, das

Vertrauen der Nutzer, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die

Leistungsergebnisse in Einklang zu bringen. Wir wollen Datenschutz als

strategischen Wachstumshebel neu definieren, und unseren Kunden dabei helfen,

sich nahtlos in dieser neuen, von KI und Hyper-Personalisierung geprägten

Landschaft zurechtzufinden."



Didomi ist mit dieser Übernahme entschlossen, das Innovationspotential zu

erschließen, das sich durch den Aufbau einer einheitlichen Plattform ergibt.



"Wir freuen uns sehr, Teil des Didomi Teams zu sein", sagte Ben Barokas,

Co-Founder und CEO von Sourcepoint . "Unsere Reise begann im Jahr 2015 mit dem

Ziel, den weltweit bedeutendsten Marken dabei zu helfen, Datenschutzbestimmungen

zu einem Katalysator für bessere Geschäftsergebnisse zu machen. Gemeinsam können

wir einen noch größeren Einfluss darauf nehmen, wie Unternehmen

First-Party-Daten sammeln, verwalten und aktivieren. Gleichzeitig bleiben wir

bei KI und allen zukünftigen Entwicklungen an der Spitze."



"Da Datenschutzbestimmungen weltweit immer komplexer werden, benötigen

Unternehmen mehr als nur leistungsstarke Technologie", erklärt Brian Kane,

Co-Founder und COO von Sourcepoint . "Sie brauchen einen Partner, der Lösungen

mit erstklassigem Service kombiniert. Genau das erreichen wir gemeinsam mit

Didomi."



Die Übernahme von Sourcepoint wird von Didomis neuem Investmentpartner Marlin

Equity Partners unterstützt und folgt auf die Übernahme des

Server-Side-Tagging-Spezialisten Addingwell durch Didomi im April.



Weitere Informationen: https://www.didomi.io/ und https://sourcepoint.com/ .



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2726550/Didomi_Sourcepoint.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2726549/Didomi_Logo.jpg



