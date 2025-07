Erstmals mehr als 100 Millionen Euro EBIT in der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Münster (ots) - Klarer Kurs Richtung Zukunft: "Westfalen zeigt, dass grüne

Transformation auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann", erklärt

Vorstandsvorsitzender Dr. Thomas Perkmann anlässlich der Bilanz für das

Geschäftsjahr 2024. Mit einem EBIT von 103,5 Millionen Euro hat das Unternehmen

einen neuen Rekord aufgestellt und erstmals in der über 100-jährigen

Unternehmensgeschichte die 100-Millionen-Marke überschritten. Das Ergebnis wurde

durch einen Einmaleffekt aus dem Verkauf eines ehemaligen Werkgeländes positiv

beeinflusst. Trotz dieser guten Voraussetzung blieben die Investitionen aufgrund

anhaltender politischer Unsicherheiten hinter den Planungen zurück.



Der Vorstandsvorsitzende betont: "Wir haben uns in einem schwierigen Umfeld

behauptet - dank klarer strategischer Ausrichtung und der Stärke unseres

Auslandsgeschäfts." Die Bilanz zeigt: Westfalen ist wettbewerbsfähig, kundennah

- und auf Klimakurs. Schon heute erwirtschaftet das Familienunternehmen knapp 50

Prozent seines Ergebnisses in potenziell emissionsarmen Bereichen. Seit 2019

wurden die eigenen CO2-Emissionen (Scopes 1 & 2) um 67 Prozent gesenkt; das

ursprüngliche Klimaziel für 2030 ist damit bereits erreicht. "Wir streben nun

an, unsere eigenen CO2-Emissionen bis 2030 auf Netto-Null zu senken."









Das Kerngeschäft mit Industriegasen blieb trotz schwacher Konjunktur und

volatiler Energiepreise stabil und liefert weiterhin den größten Wertzuwachs.

"Angesichts der fluktuierenden Energiepreise und einer stagnierenden Wirtschaft,

die insbesondere unsere Hauptkundengruppe der kleinen und mittelständischen

Unternehmen trifft, ist das ein großer Erfolg", so Perkmann. Rund 40 000

Gewerbekunden werden allein im Gase-Bereich beliefert. Ein neues Abfüllwerk im

Norden Deutschlands sowie ein weiteres an der französischen Atlantikküste haben

die Aktivitäten in diesem Segment zuletzt deutlich gestärkt.



Auch im zweiten großen Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe, dem

Tankstellengeschäft, zeigt sich eine robuste Entwicklung. Der Umsatz an den rund

260 Tankstellen blieb auf hohem Niveau. Gleichzeitig treibt das Unternehmen mit

einem der größten konzernunabhängigen Tankstellennetze den Ausbau alternativer

Antriebsenergien voran. "Unsere Ladeinfrastruktur umfasst mittlerweile rund 100

Schnellladepunkte - allein im vergangenen Jahr haben wir 32 neue Ladepunkte

geschaffen. Zudem haben wir 2024 an ausgewählten Stationen HVO eingeführt und

bauen dieses Angebot kontinuierlich weiter aus", so Perkmann. "Wir hätten gerne

mehr Schnelllademöglichkeiten errichtet, wurden jedoch durch regulatorische

Rahmenbedingungen und das teils zögerliche Verhalten einzelner Netzbetreiber Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Kerngeschäft überzeugtDas Kerngeschäft mit Industriegasen blieb trotz schwacher Konjunktur undvolatiler Energiepreise stabil und liefert weiterhin den größten Wertzuwachs."Angesichts der fluktuierenden Energiepreise und einer stagnierenden Wirtschaft,die insbesondere unsere Hauptkundengruppe der kleinen und mittelständischenUnternehmen trifft, ist das ein großer Erfolg", so Perkmann. Rund 40 000Gewerbekunden werden allein im Gase-Bereich beliefert. Ein neues Abfüllwerk imNorden Deutschlands sowie ein weiteres an der französischen Atlantikküste habendie Aktivitäten in diesem Segment zuletzt deutlich gestärkt.Auch im zweiten großen Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe, demTankstellengeschäft, zeigt sich eine robuste Entwicklung. Der Umsatz an den rund260 Tankstellen blieb auf hohem Niveau. Gleichzeitig treibt das Unternehmen miteinem der größten konzernunabhängigen Tankstellennetze den Ausbau alternativerAntriebsenergien voran. "Unsere Ladeinfrastruktur umfasst mittlerweile rund 100Schnellladepunkte - allein im vergangenen Jahr haben wir 32 neue Ladepunktegeschaffen. Zudem haben wir 2024 an ausgewählten Stationen HVO eingeführt undbauen dieses Angebot kontinuierlich weiter aus", so Perkmann. "Wir hätten gernemehr Schnelllademöglichkeiten errichtet, wurden jedoch durch regulatorischeRahmenbedingungen und das teils zögerliche Verhalten einzelner Netzbetreiber