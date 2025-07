Prof. Dr. Jan Viebig (CIO Oddo BHF SE): Impule für die europäischen Aktienmärkte erwartet

04.07.2025 -

Im internationalen Wettbewerb um den attraktivsten Aktienmarkt liegt der deutsche in diesem Jahr weit vorne. In den ersten sechs Monaten 2025 ging der Deutsche Aktienindex DAX um 19,4 Prozent in die Höhe. Damit summiert sich der Kursanstieg deutscher Standardwerte in den vergangenen zwölf Monaten auf etwa 30 Prozent. Mit dieser Performance schneidet der Leitindex für deutsche Standardwerte besser ab als der amerikanische Aktienindex S&P 500, der im ersten Halbjahr um gut 5 Prozent zulegte, oder als der europäische Standardwerte-Index Euro Stoxx 50, der in den ersten sechs Monaten 2025 um etwas mehr als 8 Prozent vorrückte. Den Anstieg des DAX haben bisher vor allem Industrietitel wie Siemens, Rheinmetall oder Siemens Energy getragen, aber auch die Versicherer Allianz und Münchner Rück, und SAP als Technologiewert.



(...)





Klicken Sie hier und lesen Sie den aktuellen CIO View.