Hilco Industrial sichert sich einen strategischen Vertrag mit der JFE Steel Corporation, Japan, über den Verkauf wichtiger Stahlproduktionslinien in den Werken EAST JAPAN (Keihin), Ohgishima und Mizue-Kawasaki AMSTERDAM, 8. Juli 2025 /PRNewswire/ - Hilco Industrial, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Verkaufs und der Beratung von Industrieanlagen, ist zusammen mit SEALS Co., Ltd. stolz darauf, die Unterzeichnung einer bahnbrechenden …