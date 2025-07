JPMorgan-Kunden verlagern Kapital ins Ausland

Die Bank baut derzeit ihre Private-Banking-Sparte um, um den Bedürfnissen der wohlhabendsten Klientel besser gerecht zu werden. Diese wollen ihr Vermögen global streuen und es so vor regionalen Risiken schützen.

Der Zugang zu diesem exklusiven Service erfordert ein Mindestvermögen von 10 Millionen US-Dollar. Zielgruppe sind Anleger, die ihr Geld nicht mehr allein im Heimatland geparkt wissen wollen.

Zunehmend sorgen sich die Investoren laut Bericht auch wegen des Nahost-Kriegs sowie der eskalierenden Handelskonflikte zwischen den USA und anderen Wirtschaftsräumen. Beides führt zu einer zunehmenden Verlagerung von Vermögenswerten.

Mary Erdoes, Leiterin von JPMorgans Asset- und Wealth-Management-Sparte, sagt dazu: "Unsere Kunden waren schon immer international aufgestellt, doch nun gilt das immer stärker auch für ihr liquides Vermögen – die Veränderungen in der Welt treiben diesen Trend voran."

Kürzlich hat JPMorgan David Frame als neuen Chef des Private Banking berufen – eine neu geschaffene Position. Frame berichtet, dass unter den Superreichen derzeit auch Sportteams als attraktive Investments gelten. Als Wyc Grousbeck, Eigentümer der Boston Celtics, die Bank mit der Suche nach Käufern für sein NBA-Team beauftragte, kontaktierte JPMorgan rund 186 vermögende Kunden weltweit, um Interesse zu sondieren.

Frame fasst zusammen: "Je reicher man wird, desto mehr fühlt man sich als Bürger der Welt. Wenn das nicht schon in der ersten Generation einer Familie passiert, dann spätestens in der zweiten oder dritten. Sportteams haben geografische Grenzen – aber für die vermögenden Investoren, die in sie investieren, gelten diese Grenzen kaum."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 239,8EUR auf Tradegate (08. Juli 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.

