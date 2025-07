Dax legt zu - Anleger suchen zollresistente Papiere

Johannes111 schrieb gestern 12:00

Gold ist und bleibt m.E. eine sichere Anlageform. Die Probleme in der Welt werden in den nächsten Jahren m.E. nicht weniger. Hinzu kommen die innenpolitischen Probleme in den westlichen Ländern durch unkontrollierte "Einwanderung" von angeblich Schutzsuchenden. Die Staatskassen werden durch diese angeblich "schutzsuchenden" Menschen geplündert, Wohnraum, Gesundheit, Bildung, Wohlstand und das Vertrauen in die Sicherheit in diesen Staaten ist und wird wohl weiter schwinden. Menschen die Schutz suchen die Werte dieser Länder die Sie aufnehmen aber mit Füssen treten sind m.E. eine große Gefahr für die innere Sicherheit dieser Länder. Sollte die Politik zu diesen Problemen keine Lösung finden werden diese Länder m.E. mit inneren Unruhen oder gar Bürgerkrieg rechnen müssen. Dies ist sehr beängstigend für alle die in Freiheit und Glauben in diesen Ländern leben. Für den Goldpreis aber positiv, da Angst immer den sichern Hafen sucht und Gold steht 200 US$ unter all time high, Kurse von 5000 US$ je Unze in den nächsten Jahren halte ich persönlich nicht für ausgeschlossen.