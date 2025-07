Deutsche Indizes glänzen: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine starke Performance, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,99% und steht aktuell bei 24.226,46 Punkten. Noch besser entwickelt sich der MDAX, der um 1,73% zulegt und bei 31.103,15 Punkten notiert. Der SDAX folgt diesem positiven Trend mit einem Plus von 1,64% und erreicht 17.858,86 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich robust und steigt um 1,69% auf 3.947,39 Punkte. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine leichte Schwäche und fällt um 0,13% auf 44.339,94 Punkte. Der S&P 500 hingegen kann sich knapp im positiven Bereich halten und verzeichnet einen minimalen Anstieg von 0,03%, was ihn auf 6.231,21 Punkte bringt. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute deutlich stärker als ihre US-amerikanischen Pendants, was auf eine positive Stimmung am deutschen Markt hindeutet.Die Commerzbank führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 4.96% an, gefolgt von Bayer mit 3.84% und Porsche AG, die um 3.59% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius Medical Care einen Rückgang von 1.47%, während die Deutsche Börse um 1.67% fiel.Siemens Energy war mit einem Minus von 3.41% der größte Verlierer im DAX.Wacker Chemie sticht im MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 8.55% hervor. ThyssenKrupp folgt mit 5.70%, während Lanxess um 4.23% zulegte.Fraport fiel um 1.39%, Redcare Pharmacy um 2.85%, und die AUTO1 Group verzeichnete einen Rückgang von 3.43%.Im SDAX führt Salzgitter mit einem starken Anstieg von 21.41%, gefolgt von Kloeckner mit 6.70% und Secunet Security Networks, die um 6.67% zulegten.SMA Solar Technology fiel um 2.39%, Eckert & Ziegler um 2.41%, und SCHOTT Pharma verzeichnete einen Rückgang von 3.78%. Bechtle führt die TecDAX-Werte mit einem Anstieg von 3.99%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.01% und HENSOLDT, die um 2.96% zulegten.Nordex fiel um 1.21%, Formycon um 1.91%, und Eckert & Ziegler verzeichnete einen Rückgang von 2.41%.Im Dow Jones verzeichnete Chevron Corporation einen Anstieg von 2.56%, gefolgt von Salesforce mit 1.58% und Amgen, die um 1.25% zulegten.Walmart fiel um 1.99%, JPMorgan Chase um 3.10%, und Nike (B) verzeichnete einen Rückgang von 3.14%.Moderna führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 10.60%, gefolgt von Albemarle mit 7.01% und Intel , die um 5.80% zulegten.Nike (B) fiel um 3.14%, Enphase Energy um 3.27%, und First Solar verzeichnete einen Rückgang von 4.44%.