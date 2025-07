Daimler Truck streicht 5.000 Stellen - Kosten sollen runter

(neu: Statement Gesamtbetriebsrat.)



LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in Europa wettbewerbsfähiger werden - und bis 2030 etwa 5.000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag im US-amerikanischen Charlotte (North Carolina) mit. Betroffen ist die zuletzt schwächelnde Marke Mercedes-Benz, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist. Die Aktie fiel zunächst spürbar ins Minus, bevor sie sich wieder erholte und im Plus landete.

Zum Handelsschluss gewann das Papier 1,3 Prozent auf 41,25 Euro. Nach dem Zollschock in den USA war der Kurs Anfang April zwischenzeitlich auf unter 31 Euro abgerutscht, hat sich seitdem aber wieder schwungvoll erholt. Bereits am Vorabend hatte Daimler Truck ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro über zwei Jahre angekündigt. Analyst Nick Housden von der Bank RBC zog unter dem Strich ein positives Fazit zum Kapitalmarkttag. Michael Aspinall von Jefferies sprach von etwas besser als erwartet ausgefallenen Zielen in der Nordamerika-Sparte. Auch der Geldzufluss durch den geplanten Börsengang des in Asien aufgesetzten Gemeinschaftsunternehmens könnte der Aktie noch Schwung verleihen. Maue Nachfrage in Europa