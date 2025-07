Gewinne - Optimismus der Anleger im Zollstreit wächst

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag im Nachmittagsgeschäft Schwung erhalten und nahe ihren Tageshöchstständen geschlossen. Im Handelsverlauf wurden die weiter bestehenden Unklarheiten in den Zollstreitigkeiten mit den USA abgeschüttelt und wichen einem wachsenden Optimismus.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag nach dem europäischen Börsenschluss die Frist der bislang für diesen Mittwoch angepeilten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Dabei schob er letztlich aber noch hinterher, dass auch diese neue Frist "nicht zu 100 Prozent fest steht". Am Dienstag schrieb allerdings auf seiner Plattform Truth Social: "An diesem Datum hat sich nichts geändert, und es wird sich auch nichts ändern. Mit anderen Worten: Alle Beträge sind ab dem 1. AUGUST 2025 fällig". Er ergänzte: "Es werden keine Verlängerungen gewährt."