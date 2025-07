"We Make What Makes Life Better"

"Dies ist mehr als nur ein neuer Look - es ist eine Aussage darüber, wer wir heute sind und wohin wir uns morgen entwickeln werden", sagte Kris Peavy, Chief Commercial Officer und President of Healthcare.

"Unsere neue Markenidentität spiegelt unseren Wert als echter Lösungspartner wider. Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren Kunden, um Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen."

Trent Ingle, Direktor für Marketing und Kommunikation, sagte: "Wir wollen die Marke nutzen, um die Auswirkungen auf die Menschen hervorzuheben - von lebensrettenden medizinischen Geräten bis hin zu den Produkten, die wir alle jeden Tag benutzen. Einfach gesagt, wir machen das, was das Leben besser macht - und unsere neue Marke zeigt, wie wir das tun."

"Unsere Produkte müssen eine positive Wirkung für Mensch und Umwelt haben. Wir haben die Verantwortung, das, wovon die Welt abhängt, auf möglichst nachhaltige Weise herzustellen", sagte Katie Distler, Chief Sustainability Officer von Technimark. "Von unserem Innovationszentrum, in dem wir die effizientesten Wege zur Herstellung von Produkten finden, bis hin zum Ersatz von Neuharzen durch recycelte Harze, die in unserer Recycling- und Wiederaufbereitungsanlage Wellmark hergestellt werden, ist Nachhaltigkeit unsere Verpflichtung - - und steht bei allem, was wir tun, an vorderster Front."

Mit diesem Rebranding bekräftigt Technimark sein Versprechen, Lösungen zu liefern, die die Leistung steigern, Risiken reduzieren und den Kunden helfen, in einer zunehmend komplexen Welt erfolgreich zu sein.

Sehen Sie es in Aktion unter technimark.com.

Über Technimark

Technimark ist ein globaler Partner für Fertigungslösungen in den Bereichen Gesundheitspflege, Verbraucherverpackung und Spezialindustrien, der sich auf Präzisionsspritzguss, wertschöpfende Montage und Auftragsfertigung, einschließlich medizinischer Geräte, spezialisiert hat. Technimark bietet maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen mit Schwerpunkt auf Technologie und Innovation, die die Qualität verbessern, das Risiko senken und die Kosten reduzieren. Mit Werken in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Großbritannien, Irland, Deutschland und China nutzt Technimark seine globale Präsenz, um weltweit hochwertige Produkte zu liefern. Sehen Sie sich den Technimark-Unterschied an unter technimark.com.

Kontakt: Trent Ingle

Direktor für Marketing und Kommunikation

communications@technimark.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/technimark-stellt-neue-markenidentitat-vor-we-make-what-makes-life-better-302500434.html