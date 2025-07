Empörung in EU über Lasereinsatz gegen deutsches Flugzeug Der Lasereinsatz eines chinesischen Kriegsschiffes gegen ein deutsches Aufklärungsflugzeug sorgt auch in der EU für Empörung. Das Vorgehen des chinesischen Militärs im Roten Meer sei gefährlich und inakzeptabel gewesen, sagte ein EU-Beamter in …