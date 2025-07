Merz kündigt Reformen der Sozialversicherungen an.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat grundlegende Reformen der Sozialversicherungen angekündigt. Der CDU-Chef sagte beim Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand der CDU-/CSU Bundestagsfraktion in Berlin, es sei bei den Sozialversicherungssystemen noch eine Menge zu tun.

Die Koalition habe die Einrichtung von Kommissionen verabredet. "Aber ich will Ihnen das ausdrücklich versprechen: Das wird nicht nur in einer Kommission behandelt. Wir werden das im zweiten Halbjahr 2025 sehr konkret mit Reformen auf den Weg bringen, damit unser Sozialstaat bezahlbar bleibt und dass er nicht auch zusätzliche Kosten auslöst, die unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland immer mehr einschränken."