JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen von Verkehrsflugzeugen im Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit einer Zahl von 63 Stück liege der Flugzeugbauer um 6 Prozent unter dem Vorjahreswert, was ihrer Erwartung entsprochen habe, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bleibe bei ihrer Einschätzung, dass die negativen Auswirkungen des zweiten Quartals im kommerziellen Bereich durch positive Wechselkurseffekte und positive Entwicklungen durch die Kostensenkungs- und Effizienzinitiative "LEAD!" weitgehend ausgeglichen werden könnten./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 179,3EUR auf Tradegate (08. Juli 2025, 20:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A