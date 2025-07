Elegoo bietet exklusive Angebote für die meistverkauften 3D-Drucker zum Prime Day 2025 an

SHENZHEN, China, 8. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, bietet zum Amazon Prime Day erhebliche Rabatte auf seine meistverkauften Produkte. Zu den Angeboten gehören das Flaggschiff Saturn 4 Ultra 16K, die vielseitige Wasch- und Aushärtungsstation Mercury Plus V3.0 sowie hochwertige Filamente der PLA-Serie. Diese Sonderangebote gelten vom 8. bis 11. Juli und sind für Nutzer weltweit verfügbar, sodass dieser Prime Day für 3D-Druck-Enthusiasten zu einem echten Fest wird.

Saturn 4 Ultra 16K: Präzision und professionelle Leistung auf höchstem Niveau

Der Saturn 4 Ultra 16K ist ein Highlight der diesjährigen Prime-Day-Produktpalette und bietet unübertroffene Detailgenauigkeit und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen. Mit seinem hochmodernen 16K-Mono-LCD ist er ideal für Kreative in den Bereichen Spiele, Zahnmedizin und Design, die außergewöhnliche Details benötigen. Mit einem intelligenten Tankheizsystem und KI-gestützter Drucküberwachung sorgt der Drucker für gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse. In Kombination mit der Slicing-Software SatelLite von Elegoo und der mobilen App Matrix für die Fernverwaltung setzt der Saturn 4 Ultra 16K einen neuen Standard in der 3D-Druckleistung für Anwender aller Erfahrungsstufen.

USA: 493,99 USD - 24% Rabatt

CDN: 674,99 CAD - 20% Rabatt

DE: 512,99 EUR - 5% Rabatt

FR: 522,49 EUR - 5% Rabatt

ES: 493,04 EUR - 5% Rabatt

Italienische Nutzer können auf Amazon 25 EUR Rabatt auf den Saturn 4 Ultra 12K erhalten, Elegoos meistverkauften Harzdrucker mit einem 12K LCD-Bildschirm und der preisgekrönten Tilt Release Technology.

Quecksilber Plus V3.0: Leistungsstarke Nachbearbeitung für saubere, schnellere Harzdrucke

Die Mercury Plus V3.0 Wash & Cure Station ist die neueste All-in-One-Nachbearbeitungslösung von Elegoo, die für mehr Komfort und Leistung entwickelt wurde. Das Upgrade auf V3.0 mit einem großzügigen 7,5-Liter-Reinigungstank macht es einfach, größere Modelle oder mehrere Drucke auf einmal zu verarbeiten. Es ist mit den meisten LCD-, DLP- und SLA-3D-Druckern auf dem Markt kompatibel und somit ein unverzichtbares Zubehör für jede Harzdruckanlage.

USA: 149,98 USD - 25% Rabatt

Die PLA-Filamentserie von Elegoo: Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit jedem Druck

Elegoo bietet eine breite Palette von Filamenten für die unterschiedlichsten Druckanforderungen. Das PLA-Sortiment umfasst Standard-PLA, mattes PLA und mehr. Mattes PLA eignet sich besonders gut für Heimdekorprojekte. Als Top-Seller in der Amazon-Kategorie „Filamente" sind Elegoo-Filamente für ihre Zuverlässigkeit und Qualität bekannt und inspirieren 3D-Druck-Enthusiasten weltweit zu Kreativität und Innovation.

PLA-Filament:

DE: 45,59 EUR - 23% Rabatt

USA: 39,99 USD - 17% Rabatt

FR: 16,99 EUR - 15% Rabatt

ES: 49,62 EUR - 10% Rabatt

Mattes PLA-Filament:

IT: 49,51 EUR - 25% Rabatt

USA: 43,99 USD - 17% Rabatt

Für weitere Angebote besuchen Sie bitte Elegoos Amazon-Shop.

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Bausätzen und anderen intelligenten Technologieprodukten für den Endverbrauchermarkt spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat bereits Millionen Produkte in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2024 übersteigt der Gesamtumsatz des Unternehmens 220 Millionen USD mit mehr als 1000 Beschäftigten und fast 30 000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um personalisierte Erfahrungen zu verbessern.

