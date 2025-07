BYD Aktie steigt um +2,04 % - 08.07.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von BYD über einen Zuwachs von +3,55 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -0,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD +24,27 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,41 % 1 Monat -9,19 % 3 Monate +3,55 % 1 Jahr +44,13 %

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 1 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,41 Mrd. wert.

Der Automarkt in China hat im Juni vom Auslaufen von Kaufsubventionen profitiert. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat zogen die Auslieferungen an Endkunden um gut 18 Prozent auf 2,08 Millionen Pkw an, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car …

Die BYD-Aktie kann zum Wochenbeginn ihren jüngsten Abwärtstrend stoppen und sich bei knapp über 13 € stabilisieren. Gibt es gute Nachrichten vom chinesischen Branchenprimus oder haben Anleger die Aktie in den letzten Wochen überverkauft? Kein Werk in Mexiko Ob die Nachrichten gut sind, lässt sich momentan kaum beurteilen. Aufhorchen lassen sie auf jeden Fall. BYD […] The post BYD-Aktie: Ein plötzlicher Tritt auf die Bremse first appeared on sharedeals.de.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.