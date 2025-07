Small Cap Update mit All for One, Allgeier, Cancom, Kontron, Nagarro, ParTec, Redcare u.w. Willkommen zu Folge 47 unseres Podcasts mit Lukas Spang und Volker Glaser! In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt der deutschen Small- und Midcap-Unternehmen ein und liefern dir exklusive Einblicke in aktuelle Börsenentwicklungen, Unternehmensstrategien und Investmentchancen. Von vielversprechenden Wachstumssignalen bis hin zu Herausforderungen – wir analysieren die spannendsten Themen für Anleger, die den Markt verstehen und von den nächsten großen Chancen profitieren wollen.