Meta steigt bei EssilorLuxottica ein - Kurs steigt deutlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta steigt Kreisen zufolge beim französischen Brillenkonzern EssilorLuxottica ein. Das US-Unternehmen habe einen Anteil von knapp drei Prozent für etwa drei Milliarden Euro erworben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

An der Börse sorgten die Neuigkeiten nur bei den Franzosen für Bewegung. Die in New York gehandelten ADRs legten zuletzt um sechs Prozent zu. Meta-Aktien bewegten sich hingegen kaum und notierten nahezu unverändert./he/ck

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,70 % und einem Kurs von 254,6 auf Tradegate (08. Juli 2025, 21:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -2,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %. Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil.. Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 735,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 812,00USD was eine Bandbreite von -86,98 %/+32,12 % bedeutet.