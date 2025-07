400 Milliarden Marktwert: SpaceX greift nach den Sternen

Wie Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, könnte der private Raumfahrtpionier bei einem geplanten Insiderverkauf von Anteilen mit 400 Milliarden US-Dollar so hoch bewertet werden wie einige der größten Börsenschwergewichte.

Der geplante Deal umfasst eine primäre Finanzierungsrunde, bei der SpaceX neue Aktien an Investoren verkaufen will. In einer ähnlichen Runde 2021 konnte das Unternehmen von Elon Musk rund 850 Millionen Dollar einnehmen. Zusätzlich ist eine Sekundärplatzierung geplant, bei der Mitarbeiter und frühe Investoren ihre Anteile verkaufen können.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Laut Angaben von Forbes hält Milliardär und SpaceX-Chef Elon Musk 42 Prozent der Anteile. Basierend auf der neuen Bewertung wäre Musks Anteil an dem Raumfahrtunternehmen 168 Milliarden US-Dollar wert. Musks Autobauer Tesla, an dem der 54-Jährige rund 12 Prozent der Anteile hält, wird an der Börse aktuell mit 970 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Bewertung von SpaceX basiert auf mehreren Faktoren, darunter der rasante Erfolg des Satelliteninternetdienstes Starlink sowie die Fortschritte im Starship-Programm, dem ambitionierten Raketenprojekt des Unternehmens. SpaceX, bereits führend im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, will nach mehreren Rückschlägen, darunter einer spektakulären Explosion eines Testmodells in Texas, das Starship-Programm wieder auf Kurs bringen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 252,9EUR auf Tradegate (08. Juli 2025, 21:41 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 266,44 $ , was einem Rückgang von -10,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!