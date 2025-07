JELD-WEN erweitert Cradle to Cradle-Produktzertifizierung und ergänzt sein Portfolio zertifizierter nachhaltiger Türen

JELD-WEN-Produkte aus fünf europäischen Ländern sind nun verifizierte zirkuläre Bauprodukte und bestätigen die Führungsrolle von JELD-WEN im Bereich verantwortungsbewusster Innovationen

SOLIHULL, Großbritannien, 8. Juli 2025 /PRNewswire/ -- JELD-WEN UK, eine Tochtergesellschaft der JELD-WEN Holding, Inc., eines weltweit führenden Herstellers von Bauprodukten, hat seine zweite Cradle to Cradle Certified-Produktzertifizierung im Jahr 2025 erhalten. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot an unabhängig verifizierten, nachhaltigen Türen und bekräftigt sein Engagement für verantwortungsvolle Innovationen in ganz Europa.