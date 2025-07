US-Börsen zurückhaltend - Trump lässt Kupferpreis explodieren

vonHS schrieb 06.07.25, 18:28

Nein, ich schaffte es am Dienstag leider nicht mehr pünktlich, meinen Bericht über den Monat Juni 2025 zu veröffentlichen, denn am Nachmittag streikte Divvydiary, so dass ich keine Einzelkäufe mehr eingeben/speichern konnte. Das wurde von Divvydiary zwar sehr schnell repariert, doch ich hatte keine Zeit mehr, die Eingaben vorzunehmen... Jetzt sind alle Eingaben im Kasten und ich kann ohne Hektik meinen Monatsbericht Juni 2025 erstellen. Vor lauter Hektik hatte ich im letzten Monatsbericht bei der Grafik oben rechts nicht nur die Aktualisierung vergessen, sondern auch glatt den gewohnten Link zum Vormonat. Falls jemand die Historie der Monatsberichte lückenlos aufrufen möchte, ist hier der im Vormonat Mai 2025 fehlenden Link zum April 2025, damit man wieder wie gewohnt in die Vergangenheit blättern kann:

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1173084-181-190/timburgs-langfristdepot-start-2012#beitrag_77555572



Aber die Börse hat wohl auch einiges vergessen: Zu bestehenden Handelskonflikten wurde aus den USA die Einleitung von Steuerkonflikten über ein Gesetz bekannt. Die Unsicherheit für die Zeit nach der Aussetzung der neue Zölle in den USA gbt es auch noch. Die Wachstumsprognosen sind gedämpft, auch durch geopolitische Spannungen. Zu denen gesellte sich gleich noch ein neuer Krieg zwischen Israel und dem Iran, der sich immerhin nicht über den Monat hinaus zog. Es wird einfach nicht besser auf dieser Welt... Und all das wirkt sich auf die Börse geringer als erwartet aus...🤔



Was hat sich im Depot getan...?



Das Depot bewegte sich in etwa um den Stand von Ende Januar 2025. Es legte - abgesehen von den Schwankungen - spätestens nach dem israelischen Angriff auf den Iran einen langsamen Rückwärtsgang ein, der bis zum Monatsende anhielt. Erwähnenswert fand ich die Veränderung von deutlich über +15% bei RTL Group SA am 27.06.2025, weil der seit eineinhalb Jahren erwartete Verkauf der Tochter RTL Nederlande unter Dach und Fach war und nun seinen Einfluss auf die 2025er-Dividende nächstes Jahr ausüben könnte...

Dagegen machten sich Dividendenabschläge im Juni 2025 mit rund -10% bei Deutsche Euroshop AG und bei Hamborner REIT AG besonders bemerkbar.



Ich verkaufte im Juni 2025 wie gewohnt keine Wertpapiere.

Meine Reihe der berühmten Mini-Sparpläne wurde um Alexandria Real Estate Equities Inc. ergänzt.

Alle anderen Sparpläne liefen unverändert weiter.





Wie sah der Cash-Flow aus...?



Nach der vor einem Jahr im Juni 2024 erzielten Sonder-Dividende der DWS Group GmbH & Co. KGaA hatte ich diesen Monat natürlich keine Chance, auch nur annährend in die Nähe der Einnahmen des Vorjahres-Monats zu kommen. Dabei half mir auch nicht, dass in diesem Jahr die Dividende von Bijou Brigitte modische Accessoires AG statt wie 2024 im Juli dieses Jahr schon im Juni kam. Zudem fehlten im Vergleich zum Vorjahr die in diesem Jahr bereits in den Mai 2025 vorgezogenen Zahlungseingänge von Volkswagen AG und - zumindest in Teilen - von den drei Fonds ABN AMRO Funds ESG Profile 2 - Defensiv - A EUR DIS Fonds, ABN AMRO Funds ESG Profile 4 - Moderately Aggressive - B EUR DIS Fonds und ABN AMRO Funds ESG Profile 6 - Very Aggressive - C EUR DIS Fonds und die Dividende von Petróleo Brasileiro S.A. ist inzwischen auch nicht mehr das, was sie einmal war und erreichte meine Konto (obwohl Zahltag der 20.06.2025) nicht mehr im Juni...



Main Street Capital Inc. zahlte wie vor drei Jahren wieder eine Quartals-Sonder-Dividende. Leider funktioniert mein Sparplan seit Januar 2025 nicht mehr, so dass die Ausschüttung auf Grund der Dollar-Schwäche geringer als vor drei Monaten war und sich auch künftig nicht mehr erhöhen wird... 😢



Nach einiger Zeit gab es von den Crowd-Darlehen bei Bergfürst mal wieder eine Einnahme. Auf Grund eines Vergleichs wurde ein Darlehen zu 90,8% getilgt. Der Verlust von -9,2% , den ich hier in die Monatserträge aufnehme, relativiert sich, wenn man die während der Laufzeit erhaltenen Zinsen berücksichtigt. Das Invest war mit +3,49% unter dem Strich gerade noch erfolgreich.



Die Einnahmen im Juni 2025 setzten sich aus 30 (20) Dividenden, 12 (12) ETF- und 3 (3) Fonds-Ausschüttungen, 1 (0) realisierten Verlust und 3 (1) Zinserträgen, wovon einer mit -0,03 € negativ (ich hatte nicht rechtzeitig umgebucht) war, zusammen. Sie erreichten nicht den Vormonat. Auch im Halbjahresvergleich liege ich jetzt mit 332,11 € (-10,19%) zurück:



Bild: 11730_20250706161842_20250630_Netto-Kapitaleinkuenfte





Was machen die Ertäge…?



Auch in diesem Monat gab es bei meinen Sparplanerträgen keinen neuen Meilenstein. Weiterhin deutlich sichtbar ist das Währungsrisiko bei den US-Erträgen, da der Dollar nach etwa -10% in diesem Monat weitere rund -5% abwertete. Positiv überraschten mich die drei einmal jährlich ausschüttenden Fonds ABN AMRO Funds ESG Profile 2 - Defensiv - A EUR DIS Fonds, ABN AMRO Funds ESG Profile 4 - Moderately Aggressive - B EUR DIS Fonds und ABN AMRO Funds ESG Profile 6 - Very Aggressive - C EUR DIS Fonds, von denen es nach der Ausschüttung im Mai 2025 völlig unerwartet jetzt noch eine zweite Ausschüttungsrate gab - wirklich ungewöhnlich bei einem einmal jährlich ausschüttenden Fonds. Unter dem Strich war es keine Besonderheit, denn damit verringerten sich die Rückgänge der Erträge dieser drei Fonds im Jahresvergleich auf "nur" noch -15% .



Zum ersten Mal in der Depotgeschichte gab es eine steuerfreie Dividende. Die Deutsche Pfandbriefbank AG schüttete nach einem Jahr Pause steuerfrei aus dem Einlagekonto aus.



Die Dividende senkte die OMV AG um -0,30 € (-5,94%) auf 4,75 € , was der laufende Mini-Sparplan diesmal auf Jahressicht noch ausgleichen konnte. Gladstone Investment Corp. schüttete neben der üblichen Monats-Dividende wieder eine Sonder-Dividende aus, die mit 0,54 $ aber um -0,16 $ (-22,86% ) selbst in der Originalwährung unter dem Vorjahr lag. Ohne die Sonderdividende des Vorjahres waren die Vorzeichen bei der DWS Group GmbH & Co. KGaA mit -3,90 € ( -63,93% ) auf 2,20 € je Aktie erwartungsgemäß dunkelrot. Auch Golden Ocean Corp. hatte nach der Halbierung der vergangenen Quartals-Dividende diesmal sogar um -0,10 $ (-66,67%) auf nur noch 0,05 $ seine Quartals-Ausschüttung gesenkt - wahrscheinlich war das sogar die letzte Dividende vor der Übernahme...



Die in der Aufstellung eigentlich nicht mehr sichtbare erste Dividende von Organon & Co. kam, doch das Unternehmen kürzte letzten Monat ziemlich direkt nach dem Start meines Mini-Sparplans gleich die Ausschüttung für mich unerwartet um -90% ...



Es gab auch erfreuliche Nachrichten von Unternehmen, die ihre Dividende anhoben: Legal & General Plc um 0,0072 £ (+4,99%) auf 0,1536 £ und International Business Machines Corp. um 0,01 $ (+0,60%) auf 1,68 $ . Diese Unternehmen sind aber deutlich in der Minderheit und können die Rückgänge nicht auffangen...



Im nachfolgenden Diagramm habe ich diesen Monat wieder aufgepasst, dass oben rechts der richtige Monat und die richtigen Summen dieses Monats sichtbar sind. Diese 46 Einnahmen und beiden negativen Beträge gab es aus meinen Wertpapieren im Juni 2025:



Bild: 11730_20250706171754_20260530_Quelle-Kapitaleinkuenfte





Was macht die Rendite...?



Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) bleibt seit seinem Beginn positiv: +12,25% (12,54%) - trotz weiterem Rückgang. Laut Divvydiary (also mit Kosten gerechnet) verringerte sich das Depot-Plus seit Start auf +10,28% (11,05%). Das gesamte Vermögen nahm wie im Vormonat wohl durch die Dividenden um +1,59% (5,58%) zu. Betrachtet man ausschließlich die Depotentwicklung, ist der Vermögenszuwachs im Juni 2025 nach nur einem positiven Monat laut Divvydiary mit -0,33% (2,24%) wieder gesunken.



Die erneute negative Depot-Entwicklung haben seit 01.01.2025 diese folgenden TOP-5-Aktien stabil gemildert:

1. (1.) ThyssenKrupp AG +135,14% ,

2. (3.) SES SA +105,57% ,

3. (2.) Bilfinger SE +79,52% ,

4. (5.) Wacker Neuson SE +61,69% und

5. (--) United Internet AG ,+58,18 .

Aus den TOP5 verabschiedete sich Uniqa Insurance Group AG mit jetzt +45,99% auf Platz 7 (4.) und machte Platz für United Internet AG, bei der der Dividendenabschlag nicht störte.



Die FLOP-5-Aktien haben in diesem Monat schon wieder zwei Mal Verstärkung bekommen. In meinem Depot sind das seit dem 01.01.2025 jetzt diese fünf Aktien:

1. (2.) Organon & Co. Inc. -41,61% ,

2. (4.) Dow Inc. -37,44% ,

3. (--) The Western Union Co. -28,71% ,

4. (--) Pampa Energia SA -26,63% und

5. (5.) Lyondellbasell Industries NV -25,81% .

Aus den FLOP5 schieden die bisherigen Schlusslichter Indie Semiconductor Inc. aus und verbesserte sich mit -24,59% auf Platz 7 (1.) und Whirlpool Corp. mit -15,05% auf Platz 19 (3.).



Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß der comdirect angegeben.



Die fünf Wertpapiere mit dem höchsten Depotanteil sind zum 30.06.2025 laut Divvydiary mit zusammen 33,06% (34,63%) weiterhin die bekannten fünf Aktien aus den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 in leicht veränderter Reihenfolge:

1. (1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,63%),

2. (3.) Bilfinger SE (7,30%),

3. (2.) Allianz SE (6,81%),

4. (4.) BASF SE (5,93%) und

5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,39%)





Was machen die Ziele...?



Mit dem Juni 2025 erreichten die Einnahmen fast zwei Drittel der Einnahmen des Vorjahres. Dennoch fehlen im Jahresvergleich jetzt erstmals Erträge und die Dollarschwäche macht sich weiter deutlich bemerkbar. Das hat natürlich Auswirkung auf mein Ziel

- die Summe der Geldeingänge zum Jahresende soll über den (positiven) Geldeingängen des Vorjahres liegen und

Die anderen Ziele für 2025, dass

- es jeden Monat positive Kapitalerträge geben,

- die Anzahl der Geldeingänge sich weiter erhöhen und

das Depot am Jahresende 2025 in den grünen Zahlen bleiben soll, laufen zum Halbjahres-Check noch im grünen Bereich.



Ich wünsche Euch weiterhin ein gutes Händchen, gute Kurse und gute Erträge

Euer vonHS