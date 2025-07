Uber-raschung: Ende der Trinkgeldsteuer beschert Fahrern Gehaltserhöhung

Das Gesetz sieht vor, dass Trinkgelder künftig nicht mehr besteuert werden müssen, was für Uber-Fahrer eine effektive Gehaltserhöhung von bis zu 2,5 % zur Folge haben könnte.

Die neue Regelung betrifft nicht nur klassische Angestellte, sondern auch Selbstständige, zu denen Uber- und Lyft-Fahrer gehören. Für diese Gruppen bedeutet die Steuererleichterung, dass sie bis zu 25.000 US-Dollar von ihrem Einkommen steuerfrei stellen können. Insgesamt dürften Uber-Fahrer in den USA in diesem Jahr rund 42 Milliarden US-Dollar verdienen. Bei einer durchschnittlichen Trinkgeldquote von etwa 7 % der gesamten Buchungen würde dies rund 5,7 Milliarden US-Dollar an Trinkgeldern ergeben – 14 % des Gesamteinkommens der Fahrer.

Ein Steuerersparnis von rund 1 Milliarden US-Dollar für die Fahrer, basierend auf einer angenommenen Steuerquote von 18 %, könnte deren Einkommen um etwa 2,5 % steigern. Diese Ersparnisse könnten nicht nur das Fahrerangebot ankurbeln, sondern auch die Einnahmen von Uber indirekt positiv beeinflussen, da mehr Fahrer zu attraktiveren Bedingungen auf der Plattform arbeiten könnten.

Moove will Waymos autonome Fahrzeuge finanzieren

Doch es gibt noch mehr spannende Entwicklungen bei Uber. Das Unternehmen Moove, ein wichtiger Partner von Uber im Bereich der Fahrzeugflottenverwaltung, plant, 1,2 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um autonom fahrende Fahrzeuge (AVs) von Waymo zu erwerben und zu betreiben. Moove ist bereits in Städten wie Phoenix und Miami tätig, könnte aber das Netzwerk auf weitere Märkte ausweiten. Diese Partnerschaft könnte eine Schlüsselrolle im langfristigen Wachstum von Uber und im globalen Wettbewerb um autonome Fahrzeugtechnologie spielen.

Die Finanzierung dieser Fahrzeuge könnte auch andere Automobilhersteller dazu anregen, stärker in autonome Technologien zu investieren, um mit den fortschrittlichen Systemen von Waymo Schritt zu halten.

Daten zeigen Wachstum bei Uber-Buchungen

Weitere positive Nachrichten kommen von Uber selbst: Daten von Bloomberg Second Measure zeigen ein beschleunigtes Wachstum der Buchungen. Uber verzeichnete eine Steigerung von etwa 140 Basispunkten im Vergleich zum ersten Quartal, während das Gesamtwachstum der Branche bei etwa 18 % im Jahresvergleich stabil blieb. Besonders im Bereich Delivery konnte Uber eine Steigerung von 90 Basispunkten verzeichnen, was auf eine robuste Nachfrage und stabile Preise im Mobilitätssektor hinweist.

Überarbeitete Kurszielprognose für Uber

In Anbetracht dieser positiven Entwicklungen hebt die Bank of America das Kursziel für Uber auf 115 US-Dollar an – zuvor lag es bei 97 US-Dollar. Die neue Prognose basiert auf einem höheren Free Cash Flow-Multiple für 2026, das auf 24x (statt zuvor 20x) angehoben wurde. Das Unternehmen bleibt ein Top-Pick für 2025, da die Aktie weiterhin unterbewertet scheint im Vergleich zu anderen großen Tech-Konzernen.





