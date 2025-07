Insolvenzverwalter als Zeuge im Gericht

cashburner99 schrieb gestern 11:23

Da musste ich auch gerade herzhaft lachen. Beim Stand von 111 die 111 "ansagen" und kurz darauf die Feierlichkeiten eröffnen.... "jeder kann dabei sein". :laugh: :laugh: :laugh:

Es wird halt offensichtlich, das die An- und Aussagen immer abstruser werden müssen um überhaupt noch ein wenig Beachtung zu erzielen und um nichts anderes geht es dem Hütchenspieler ja.



Btw... wer meiner am Donnerstag vorgestellten Long Idee gefolgt ist, dürfte wohl nicht ganz unzufrieden sein. Nun gilt es natürlich, den SL gut ins Plus zu ziehen oder die aktuellen >200 Punkte mitzunehmen, ganz nach eigenem Gusto.



Weiterhin viel Erfolg @ . CB.😎