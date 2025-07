Super Micro: Europa-Expansion wegen KI-Boom – CEO setzt auf kräftiges Wachstum!

Super Micro plant, seine Investitionen in Europa auszubauen, um von der wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) zu profitieren. In einem Interview mit CNBC erklärte CEO Charles Liang, dass das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten in der Region erhöhen werde. Super Micro stellt Server mit Nvidia-Chips her, die eine zentrale Rolle beim Training und der Anwendung großer KI-Modelle spielen.

Aktuell betreibt das Unternehmen Fertigungsstätten in den Niederlanden und prüft Erweiterungen an weiteren Standorten in Europa. Liang betonte, dass die Nachfrage in Europa besonders schnell wächst. "Die Nachfrage ist global und wird in den kommenden Jahren weiter steigen", sagte der CEO. Seine Aussagen erfolgten auf dem Raise Summit in Paris, wo er Super Micro als gut positioniert für die steigenden Anforderungen im KI-Bereich darstellte.