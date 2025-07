Bybit startet Bybit.eu, eine vollständig MiCAR-konforme Plattform für Krypto-Nutzer in Europa

Wien, Österreich (ots/PRNewswire) - Bybit, die weltweit zweitgrößte

Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat heute den offiziellen Start der

Bybit.eu (http://bybit.eu/) -Website bekannt gegeben, einer speziellen

Plattform, die ausschließlich für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)

entwickelt wurde. Die Plattform wird von der Bybit EU GmbH betrieben, einem

vollständig lizenzierten Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der Markets

in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) , und ihr Start stellt einen wichtigen

Meilenstein in der Mission von Bybit dar, einen sicheren, transparenten und

vollständig konformen Handel mit digitalen Vermögenswerten in Europa anzubieten.



Von ihrem Hauptsitz in Wien, Österreich, aus hat die Bybit EU GmbH ihre

MiCAR-Lizenz auf 29 EWR-Länder übertragen und bietet damit mehr als 450

Millionen Europäern Zugang zu regulierten Kryptodiensten - alles über eine

einzige vertrauenswürdige Plattform.





"Bybit.eu ist unser langfristiges Engagement für Europa", erklärte Mazurka Zeng,

geschäftsführende Direktorin und Geschäftsführerin der Bybit EU GmbH. "Europa

verdient ein erstklassiges Krypto-Gateway, das Technologie mit robusten

regulatorischen Standards in Einklang bringt. Genau das bietet Bybit EU."



Bybit.eu: Maßgeschneidert für europäische Nutzer



Bybit.eu wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der MiCAR in

Bezug auf Anlegerschutz, operative Transparenz und solide Kapitalreserven zu

erfüllen. Die Plattform bietet:



- Eine Brokerage-Plattform mit umfassender Liquiditätsbeschaffung von mehreren

Liquiditätsanbietern und fortschrittlichen Handelswerkzeugen, die durch die

globale Reichweite von Bybit unterstützt werden

- Lokalisierte Benutzererfahrung und Kundenservice in den wichtigsten

europäischen Sprachen

- Mehrsprachiger 24/7-Support mit Live-Unterstützung in Englisch, Polnisch,

Portugiesisch und Spanisch - und demnächst auch in Deutsch, Französisch,

Italienisch und Rumänisch

- VIP-Kontoverwaltung für Trader mit hohem Handelsvolumen, zugeschnitten auf die

regionalen Bedürfnisse



Mit einem nutzerorientierten Ansatz plant die Bybit EU GmbH, ihre Präsenz vor

Ort mit neuen Regionalbüros in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien

auszubauen und damit ihre derzeitigen Standorte in Wien (Bybit EU GmbH) und

Amsterdam (Satos B.V.) zu ergänzen.



Entwickelt für Compliance und Vertrauensbildung



Europäische Nutzer können sich über Bybit.eu anmelden, wodurch die vollständige

Übereinstimmung mit der MiCAR und die Einhaltung höchster regulatorischer

Standards gewährleistet sind. Die Bybit EU GmbH arbeitet mit:



- Transparenten Abläufen und regelmäßiger aufsichtsrechtlicher Berichterstattung

- Vollständiger Einhaltung der EU-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.

- Strenger Einhaltung der DSGVO und der Datenschutzbestimmungen



Europas Krypto-Zukunft stärken



Bybit investiert auch in lokale Gemeinschaften, Talente und Innovationen. Das

Unternehmen will als vertrauenswürdiger Partner für Blockchain-Entwickler,

Institutionen und Privatkunden fungieren und Europa dabei unterstützen, die

Zukunft der digitalen Finanzwelt mitzugestalten.



"Unser Ziel ist es, als Katalysator für die Einführung von Kryptowährungen in

Europa zu fungieren", erklärte Mazurka Zeng.



Informationen zu Bybit EU



Die Bybit EU GmbH ist eine neu gegründete europäische Gesellschaft, die über die

Plattform Bybit.eu Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* mit

Ausnahme von Malta) betreut. Bybit EU wird von der Bybit EU GmbH betrieben,

einem lizenzierten Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der Markets in

Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Bybit EU bietet vollständig regulierte

Dienstleistungen, darunter Krypto-Verwahrung, -Handel und -Prämienprodukte und

mehr, in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften zum

Anlegerschutz und zur Marktintegrität.



Die Bybit EU GmbH ist ein gemäß der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR)

lizenzierter Crypto-Asset-Service Providier, der berechtigt ist, den Einwohnern

des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme von Malta) die folgenden

Dienstleistungen anzubieten:



- die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten im Namen von Kunden;

- den Tausch von Krypto-Assets gegen Geld;

- den Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

- die Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und

- die Erbringung von Transferdienstleistungen für Krypto-Vermögenswerte im

Auftrag von Kunden.



Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets

noch bietet sie Anlageberatung an.



https://www.bybit.eu/



