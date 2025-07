UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die 20-Prozent-Kursrally nach den Neuigkeiten zum Rüstungsstahl sei übertrieben, schrieb Andrew Jones am Mittwoch. Salzgitter hatte tags zuvor für seine Stahlsorte Secure 500 die Zulassung der Bundeswehr gemeldet. Im besten Fall sieht Jones zusätzliches Ergebnispotenzial zwischen 110 und 200 Millionen Euro. Das entspreche lediglich 8 bis 15 Prozent der Marktkapitalisierung vor der Rally./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 01:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 26,54EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A