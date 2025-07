Trump kündigt 50-%-Zoll auf Kupferimporte an – Heftige Marktschwankungen

Mit seiner Ankündigung, einen Zoll von 50 Prozent auf Kupferimporte in die USA zu erheben, hat US-Präsident Donald Trump für Aufruhr an den Metallmärkten gesorgt. Nach Trumps Äußerung stiegen die Kupferpreise in New York am Montag zunächst um bis zu 17 Prozent, bevor sie am nächsten Tag um mehr als vier Prozent fielen. An der Londoner Metallbörse (LME) sank der Preis zunächst um 2,4 Prozent, bevor er sich wieder etwas stabilisierte, so Bloomberg.

Die überraschende Äußerung Trumps gegenüber Reportern könnte ein Wendepunkt in der turbulenten Entwicklung der Industriemetalle sein. Der US-Präsident strebt eine Stärkung der heimischen Bergbau- und Schmelzindustrie an. Bereits zuvor hatte er die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erhöht und Untersuchungen zu weiteren Metallen eingeleitet.