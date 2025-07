BioNxt Solutions stellt Plattform zur gezielten Verabreichung von Chemotherapie-Medikamenten für die Präzisionsonkologie vor

VANCOUVER, BC/ ACCESS Newswire / 8. Juli 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTC PINK:BNXTF)(FSE:BXT), ein in der Entwicklungsphase befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Technologien zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, gab heute die Entwicklung einer potenziell bahnbrechenden Plattform zur gezielten Verabreichung von Chemotherapeutika bekannt, die einen entscheidenden ungedeckten Bedarf in der Präzisionsonkologie decken soll, indem sie toxische Chemotherapeutika in Tumoren lokalisiert und so die systemische Exposition minimiert.