Jefferies senkt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Kion von 51 auf 57 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Erholungsrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Es ist Zeit, den Gabelstapler zu parken", betitelte Lucas Ferhani seine am Mittwoch vorliegende Neubewertung. Er lobte starke Trends in beiden Geschäftsbereichen Industrial Trucks & Services (ITS) sowie Supply Chain Solutions (SCS). Er hob deshalb seine Schätzungen für das operative Ergebnis um bis zu 5 Prozent an. Nach der Kursrally liege die Bewertung aber wieder im langfristigen Schnitt und das weitere Potenzial sei begrenzt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben