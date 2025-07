AMD nach Zieleinlauf schwächer unterwegs

Der erfolgreiche Anstieg zurück in den längerfristigen Aufwärtstrend zeigt Wirkung und hält aus technischer Sicht für die AMD-Aktie mittelfristig weiteres Kurspotenzial an 150,71 und darüber 174,05 US-Dollar bereit. Die nun aber eingeläutete Konsolidierung könnte kurzzeitig das Papier zurück auf 126,50 US-Dollar drücken, wo im Idealfall im Anschluss ein Boden aufgebaut und als Sprungbrett für die Abarbeitung der näher beschriebenen Kursziele genutzt wird. Ein passender Long-Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 114,43 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit aber nicht gehen, dies würde nämlich die Eintrittswahrscheinlichkeit in den vorherigen Abwärtstrend sichtlich erhöhen und Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 76,48 US-Dollar forcieren. Anhaltspunkte auf ein größeres Topping-Muster liegen weder auf Tages- noch Wochenbasis vor.

Trading-Strategie: