Bechtle startet neuen Versuch

Aus technischer Sicht gilt die Aussage der letzten Besprechung zu Bechtle uneingeschränkt, über einem Niveau von 41,00 Euro dürften ein erfolgreicher Abwärtstrendbruch sowie Kaufsignal zustande kommen und ein Long-Engagement mit Zielen bei 43,48 und mittelfristig 50,00 Euro ermöglichen. Zur Bestätigung sollte jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb des Buy-Triggers gesetzt werden. Anderenfalls könnte sich ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau erneut als kleineres Fehlsignal entpuppen und erneute Abschläge in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 37,26 Euro auslösen. In größere Schwierigkeiten dürfte Bechtle jedoch erst unterhalb von 32,35 Euro geraten, in diesem Szenario müssten zwingend Abschläge auf die Jahrestiefs bei 28,74 Euro eingeplant werden.

Trading-Strategie: